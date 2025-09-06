La desopilante historia que vivió Fernando Ortiz con Manley Clerveaux en Colo Colo: “Nos empezamos a…”

Fernando Ortiz poco a poco está conociendo a sus nuevos dirigidos en Colo Colo, porque el entrenador argentino apenas lleva seis días en el estadio Monumental.

El Tano recién el pasado martes tuvo su primera práctica con sus pupilos en las canchas del recinto de Macul y de a poco comienza a conocer a sus jugadores.

Uno de los futbolistas que ha sorprendido en las prácticas es el delantero haitiano Manley Clerveaux, quien no era considerado por Jorge Almirón, pero con Ortiz se unió de lleno a los trabajos con el primer equipo.

ver también Fernando Ortiz destapa qué le dijo a Vidal en sus primeras conversaciones: “En el momento que yo decida…”

Increíble anécdota de Fernando Ortiz con Manley Clerveaux

Fernando Ortiz le dio una entrevista a DSports, donde reveló que vivió una especial situación con Clerveaux, debido a que no sabía bien su nombre.

“Tengo una anécdota de Manley. Cuando yo le pregunto (su nombre) y viene Manley, me dice Manley. Le digo ‘sí, Marley, venga, cánteme una canción’. Obviamente nos empezamos a reír todos. Y él no se animó a decirme, pobre hijo de Dios, soy Manley”, dijo el Tano entre risas.

Manley Clerveaux entrenando bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo

Publicidad

Publicidad

“Entonces para mí era Marley. Y todas las mañanas cada vez que hablo le digo ‘venga Marley’. Y él no me decía nada. En un momento me dice ‘no, Tano, es Manley’. Uy, entonces digo ‘venga Manley’, lo abrazo y le digo ‘cómo no me dijo hijo que no era Marley”, agregó.

Por último, habló de las condiciones futbolísticas de Neyman: “tiene características muy lindas, muy lindas. He revisado entrenamientos. Tiene una potencia increíble, tiene un dribbling donde se puede sacar a un hombre de encima. Las condiciones las tiene“.

ver también Sábado clave en Colo Colo: Fernando Ortiz parará el primer once titular con partido amistoso agendado

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

Publicidad