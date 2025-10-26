La gran polémica del Clásico Real Madrid-Barcelona: ¡Por un dedo! Anulan golazo de Kylian Mbappé

Este domingo se está disputando una nueva edición de El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, válido por la jornada 10 de la Liga de España. Partidazo que al cierre de los primeros 45 minutos se encuentra a favor de la “Casa Blanca” por 2-1, eso sí, no exento de polémicas.

Así es, porque en solo un tiempo hubo dos golazos y mucha participación del VAR. Todo comenzó tempranamente, apenas en el minuto 2, cuando se cobró un penal a favor del Real Madrid. Inicialmente, el causante parecía ser Lamine Yamal por derribar a Vinicius en el área culé. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión cambió: se sancionó una falta previa del brasileño sobre el joven hispano, ganándose así la primera reprobación del público local presente en el Bernabéu.

No obstante, esa no sería la gran polémica del primer tiempo. Apenas nueve minutos después, a los 11’ de juego, Kylian Mbappé recibió un balón fuera del área y, sin pensarlo dos veces, anotó un verdadero golazo rematando de primera , desatando la locura en el estadio. Sin embargo, esta conquista fue nuevamente revisada por el VAR.

La tecnología semiautomática que se utiliza en España con el VAR determinó que, en el momento en que asisten a Mbappé, este se encontraba en posición de fuera de juego. ¿La gran polémica? La repetición del VAR enfocó que el delantero francés estaba “adelantado” por menos de un pie , por prácticamente un dedo, por lo que la ventaja posicional era mínima.

El polémico offside cobrado a Mbappé en el Clásico.

De todas formas, poco sirvió la molestia de la parcialidad blanca, ya que el árbitro principal del Clásico, César Soto, anuló la conquista y el marcador se mantuvo igualado sin goles por un breve periodo.

Así es, porque tras esta intensa polémica, Real Madrid y Barcelona siguieron jugando. Finalmente, el campeón del mundo, Kylian Mbappé, pudo tener su revancha al marcar la apertura del encuentro a los 22 minutos, seguido más tarde por su compañero de equipo, Jude Bellingham, quien anotó el 2-1 a los 43’. El descuento blaugrana fue obra de Fermín López a los 38 minutos, dejando el partido abierto para la segunda mitad.