Iván Zamorano compara a Cristiano Ronaldo con Kylian Mbappé y desata polémica en España

Iván Zamorano comparó a ambos delanteros y en España le contestaron que el francés está a años luz de conseguir lo del portugués en Real Madrid.

Por Felipe Escobillana

Iván Zamorano es el único chileno en jugar en el Real Madrid, el elenco más ganador del mundo. No solamente eso: triunfó en el cuadro español, siendo campeón y Pichichi en la misma temporada.

Por lo mismo es voz autorizada en España, donde se le respeta enormemente. Por lo mismo es que en el canal DAZN estuvo comentando los pormenores del duelo de Champions League ante Juventus.

Zamorano compara a Mbappé con Cristiano Ronaldo

Ahí se le puso en una incómoda posición, pues se le preguntó si prefería a Kylian Mbappé o a Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en leyenda del cuadro merengue.

Tal como lo hacía en la cancha, tuvo una juego espectacular. “Son totalmente distintos, pero hay algo que los junta y los hace ser comparativos”, manifestó Bam Bam.

Cristiano Ronaldo junto a Mbappé

Cristiano Ronaldo junto a Mbappé

Explicó que “lo primero son los goles, las estadísticas están ahí”, para luego entrar en un terreno sicológico, por las ganas de triunfar de ambos. “Luego está el hambre que tiene cada uno”, se explayó.

Veo a Mbappé y es Cristiano con 25 o 26 años, sin duda todavía tiene ladrillos para construir una carrera fantástica como lo está haciendo. Vamos a ver si lo sigue aprovechando el Real Madrid”, manifestó.

Esto llevó a que muchos hinchas madridistas le rebatiera a Bam Bam su comparación, pues el francés recién empieza a escribir una historia en Real Madrid.

“Mbappé está a años luz de Cristiano en goles, títulos y Balones de Oro”, señaló un usuario, mientras otro agregó que “Mbappé no hace goles de tiro libre ni de cabeza”.

