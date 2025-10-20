En el último tiempo está muy de moda que los históricos del fútbol elijan entre sus jugadores favoritos. Esta vez fue el turno de Iván Zamorano, quien eligió la oncena ideal de la selección chilena.

Bam-Bam ha sido uno de los mejores futbolistas nacionales de la historia. Campeón con Real Madrid e Inter de Milán, lideró a La Roja a la Copa del Mundo de Francia 1998, siendo el máximo artillero de aquel proceso de Eliminatorias. Es palabra más que autorizada.

La oncena de Iván Zamorano

La cuenta de TikTok @bastygz conversó con Iván Zamorano, donde le hizo elegir la formación ideal de la selección chilena. Claro que esta era con alternativas, donde debía elegir entre jugadores que estuvieron en Francia 1998 y los actuales que integran a La Roja.

La primera elección fue entre Nelson Tapia y Brayan Cortés, donde Zamorano se quedó con el primero. Seleccionó a Felipe Loyola sobre Moíses Villarroel, a Javier Margas por Guillermo Maripán, a Pedro Reyes sobre Paulo Díaz. Más complicaciones tuvo entre Francisco “Murci” Rojas y Gabriel Suazo, donde lo dejó en “empate técnico”.

También, Zamorano eligió a Rodrigo Echeverría por Miguel Ramírez, Clarence Acuña sobre Diego Valdés. También seleccionó a Arturo Vidal por José Luis Sierra, a Darío Osorio porRodrigo Barrera y a Marcelo Salas sobre Eduardo Vargas.

Finalmente, el duelo más esperado de la oncena era el de Iván Zamorano ante Alexis Sánchez. “Uf, está difícil, pero Bam-Bam”, cerró entre risas el Pichichi de La Liga de España con Real Madrid.

De esta manera, la oncena ideal quedó conformada por Nelson Tapia; Felipe Loyola, Javier Margas, Pedro Reyes, Murci Rojas o Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Clarence Acuña, Arturo Vidal; Darío Osorio, Marcelo Salas e Iván Zamorano. Un equipazo.