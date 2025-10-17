Cristiano Ronaldo sigue siendo el futbolista mejor pagado del mundo. Con el estratosférico sueldo que recibe en Al Nassr de Arabia Saudita, el delantero se impuso nuevamente -y con amplia diferencia- al resto de la élite del fútbol mundial, según el más reciente ranking de Forbes.

El portugués lidera el ranking de futbolistas por sexto año consecutivo gracias a los 280 millones de dólares que recibe del elenco árabe y socios comerciales como Nike, Binance y Herbalife. Entre todos los atletas del mundo, solo uno lo ha superado en estos años: el boxeador Floyd Mayweather.

El ranking continúa con Lionel Messi, con 130 millones de dólares en el Inter Miami. El que completa el podio es otro futbolista de la liga de Arabia Saudita: Karim Benzema, con 104 millones en Al Ittihad.

El resto de la lista está compuesto por un tercero del fútbol árabe (Sadio Mané), dos jugadores de la Premier League (Erling Haaland y Mohamed Salah), y cuatro de La Liga (Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Jude Bellingham y Lamine Yamal). La joya del Barcelona es la gran novedad en el ranking.

A sus 18 años, Lamine Yamal es uno de los futbolista mejor pagados del mundo | Getty Images

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo, según Forbes

Cristiano Ronaldo (Al Nasrr). 280 millones de dólares. Lionel Messi (Inter Miami) 130 millones de dólares. Karim Benzema (Al Ittihad). 104 millones de dólares. Kylian Mbappé (Real Madrid). 95 millones de dólares. Erling Haaland (Manchester City). 80 millones de dólares. Vinícius Jr (Real Madrid). 60 millones de dólares. Mohamed Salah (Liverpool). 55 millones de dólares. Sadio Mané (Al Nassr). 54 millones de dólares. Jude Bellingham (Real Madrid). 44 millones de dólares. Lamine Yamal (Barcelona). 43 millones de dólares.

