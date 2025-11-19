El inédito Mundial 2026 de 48 equipos ha generado que un montón de ignotas selecciones logren clasificar. Una de ellas es Curazao, combinado que representa a una pequeña isla de menos de 200 mil habitantes en la Concacaf.

Tras empatar sin goles ante Jamaica este martes, la selección de Curazao terminó líder del Grupo B con 12 puntos, mientras que Jamaica quedó sublíder con 11 unidades y avanzando a la repesca continental.

Lo notable de esta tremenda hazaña de la Familia Azul es que se logró gracias a una pequeña trampilla al momento de conformar su equipo. Esto lo decimos porque el 100% de los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat, son justamente, neerlandeses en su origen.

La trampa con que Curazao clasificó al Mundial 2026

Hay que destacar entre 1954 y 2019 Curazao integraba junto a Aruba, Bonarie, Saba y San Eustaquio y San Martín lo que geopolíticamente hablando se conocía como Antillas holandesas. No obstante, desde hace 15 años se puede decir que es un país autónomo, pero perteneciente al Reino de los Países Bajos.

La nómina de Curazao para sus últimos dos partidos en eliminatorias rumbo al Mundial 2026 . Todos son jugadores nacidos en Países Bajos.

Por lo mismo, todos los ciudadanos de Curazao cuentan con pasaporte neerlandés y gozan de los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea.

Esto, traspasado al fútbol, se vio reflejado en la nómina de 24 jugadores armada por Dick Advocaat para estos últimos partidos ante Bermudas y Jamaica. Todos ellos nacieron en el Reino de Países Bajos, pero en suelo europeo como Ámsterdam, Groningen, Emmen, Harlem y Róterdam, por nombrar algunos.

El lugar de nacimiento de los jugadores convocados por Curazao

Eloy Room (Nimega, Países Bajos)

Tyrick Bodak (Almere, Países Bajos)

Trevor Doornbusch (Haarlem, Países Bajos)

Shurandy Sambo (Geldrop, Países Bajos)

Roshon van Eijma (Tilburg, Países Bajos)

Sherel Floranus (Róterdam, Países Bajos)

Armando Obispo (Boxtel, Países Bajos)

Joshua Brenet (Kerkrade, Países Bajos)

Deveron Fonville (Nieuwegein, Países Bajos)

Juriën Gaari (Kerkrade, Países Bajos)

Godfried Roemeratoe (Oost-Souburg, Países Bajos)

Juninho Bacuna (Groningen, Países Bajos)

Livano Comenencia (Breda, Países Bajos)

Leandro Bacuna (Groningen, Países Bajos)

Ar’jany Martha (Róterdam, Países Bajos)

Tyrese Noslin (Ámsterdam, Países Bajos)

Kevin Felida (Spijkenisse, Países Bajos)

Gervane Kastaneer (Róterdam, Países Bajos)

Jeremy Antonisse (Rosmalen, Países Bajos)

Sontje Hansen (Hoorn, Países Bajos)

Kenji Gorré (Spijkenisse, Países Bajos)

Jürgen Locadia (Emmen, Países Bajos)

Jearl Margaritha (Groningen, Países Bajos)

Jordi Paulina (Odijk, Países Bajos)

“Hay muchos jugadores que soñaban con jugar algún día con Países Bajos. Algunos tienen ya 23, 24 o 25 años y ya no piensan en la selección. Deberíamos darles una oportunidad. Durante un año y medio, me estuvieron presionando mucho con respecto a algunos jugadores que aún pensaban que podrían vestir la ‘Oranje’, pero afortunadamente, han elegido Curazao”, señaló en su momento el propio Advocaat.

Así las cosas, Curazao se dará el gusto de jugar un Mundial de Fútbol por primera vez en su historia como una especie de seleccionado B de Países Bajos. ¿Cómo les irá con esta fórmula en la cita de Estados Unidos, Canadá y México?