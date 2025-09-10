Puede que la Supercopa esté en la polémica, pero las series menores de Colo Colo y U. de Chile no se hacen problema para vivir un día de Superclásico en fútbol chileno. Este miércoles 10 de septiembre, los juveniles albos y azules se enfrentan en varias categorías del torneo formativo.

En el Centro Deportivo Azul, Colo Colo Sub 20 superó a U. de Chile por la fecha 8. Un doblete de Víctor Campos y un gol de mitad de cancha de Mauro Ibarra le dieron el triunfo al Cacique. Por el lado de los azules, Andrés Torres anotó el único tanto del Bulla.

Al mismo tiempo, pero en el Monumental, Colo Colo Sub 16 superó a U. de Chile. El Romántico Viajero se imponía con gol de Lucas Núñez, pero anotaciones de Endrick Mercado y Maikel Peña cambiaron la historia del partido en la cancha 2 del recinto de Macul.

La celebración del Cacique fue con todo. Los jóvenes futbolistas posaron con una camiseta que decía “te saluda tu papá” para festejar en frente del archirrival.

Más Superclásicos en las series menores del fútbol chileno

Los últimos partidos en el día de Superclásicos juveniles serán a las 12:30 horas. Albos y azules de la Sub 15 se enfrentarán en el Monumental, mientras que sus compañeros de la Sub 18 harán lo suyo en el Centro Deportivo Azul.