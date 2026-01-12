Es tendencia:
¿Juega Chile? Los partidos de hoy en “Last Chance” de la Kings League

Continúa rodando el Mundial de la Kings League y este lunes será el esperado "repechaje".

Por Franccesca Arnechino

Chile compite en la Kings Cup World Nations Brasil 2026.
La Roja tuvo una jornada clave en la Kings World Cup Nations 2026. Chile se midió ante Colombia por la tercera y última fecha del Grupo A, con la misión clara: ganar para asegurar su paso a los cuartos de final, objetivo que terminó cumpliendo.

Con la clasificación en el bolsillo, el combinado nacional ahora queda a la espera de su próximo desafío. Su rival saldrá de la ronda de “Last Chance”, instancia que se disputará este lunes y que definirá al último equipo que se meta entre los ocho mejores del torneo.

Partidos Last Chance de la Kings League

En palabras simples, esta etapa del mundial funciona como una especie de “repechaje”, que reúne a los segundos de cada grupo junto al mejor tercero del torneo. Desde ahí saldrán los últimos clasificados a la siguiente ronda.

Serán tres selecciones las que logren el boleto a cuartos de final, completando así el grupo de ocho equipos que seguirán en carrera por el título mundial. Los cruces se definirán mediante sorteo, tal como lo establece el reglamento oficial de la Kings League.

Programación repechaje

  • Estados Unidos vs. Países Bajos — 12/1 — 18:00
  • Argentina vs. Francia — 12/1 — 19:00
  • Arabia Saudita vs. Brasil — 12/1 — 20:00
Chile derrotó a Colombia

Chile no dejó pasar la oportunidad en la Kings League, La Roja dependía exclusivamente de sí misma para meterse en los cuartos de final de la Kings World Cup Nations 2006, y respondió en el momento clave con triunfo por 2-1 ante Colombia en el shootout de penales, en un duelo correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo A.

El partido fue una verdadera montaña rusa. En el tiempo reglamentario, el elenco liderado por Arturo Vidal sacó a relucir su carácter y, cuando el reloj ya no daba tregua, encontró un dramático empate 5-5 en la última jugada, estirando la definición hasta los penales, donde Chile fue más certero y selló su clasificación.

