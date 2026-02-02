Es tendencia:
Colo Colo

Se cae uno de los anhelos más importantes de Colo Colo en el mercado de fichajes

En Colo Colo empiezan a cerrar el mercado de fichajes. Sin embargo, uno de los jugadores que era pretendido no arribará a Macul.

Por Jose Arias

El portero que sonaba en Colo Colo.
Todavía no se define completamente. Lo cierto es que, dentro de los refuerzos que se esperaban en Colo Colo, sonaba fuerte la idea de tener a un nuevo arquero.

La idea central era hacerle competencia a Fernando De Paul. Por ende, fueron varios tipos de porteros los que empezaron a sonar en Macul. Desde algunos consagrados a otros con menos recorrido, bajo la idea de que fuesen suplentes.

Dentro de los que sonaron, uno que destacó fue Sebastián Pérez. El portero colorín era opción, en el Cacique, junto con nombres como Tomás Ahumada e Ignacio González.

Portero que no llega

Pese al interés albo, no habrá Zanahoria en el arco de Colo Colo. Esto, porque finalmente se cayó toda posibilidad de que Sebastián Pérez sea el arquero que venga a reforzar la portería.

¿A qué se debe esto? No es un tema monetario, ni se debe a declaraciones del portero de Palestino. Todo tiene que ver con que Sebastián Pérez sumó minutos en el duelo entre el Tino y Ñublense, lo que lo descarta para ser considerado en Macul.

Esto se debe a que, según reglamento, un jugador que sume minutos para un club en el torneo nacional, no puede ser fichado por ningún otro equipo, hasta el mercado de fichajes de invierno.

El portero jugó en el duelo ante Ñublense | Photosport

