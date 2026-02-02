Todavía no se define completamente. Lo cierto es que, dentro de los refuerzos que se esperaban en Colo Colo, sonaba fuerte la idea de tener a un nuevo arquero.

La idea central era hacerle competencia a Fernando De Paul. Por ende, fueron varios tipos de porteros los que empezaron a sonar en Macul. Desde algunos consagrados a otros con menos recorrido, bajo la idea de que fuesen suplentes.

Dentro de los que sonaron, uno que destacó fue Sebastián Pérez. El portero colorín era opción, en el Cacique, junto con nombres como Tomás Ahumada e Ignacio González.

ver también Un “cara pálida” fue el héroe en el empate de Ñublense ante Palestino en La Cisterna

Portero que no llega

Pese al interés albo, no habrá Zanahoria en el arco de Colo Colo. Esto, porque finalmente se cayó toda posibilidad de que Sebastián Pérez sea el arquero que venga a reforzar la portería.

¿A qué se debe esto? No es un tema monetario, ni se debe a declaraciones del portero de Palestino. Todo tiene que ver con que Sebastián Pérez sumó minutos en el duelo entre el Tino y Ñublense, lo que lo descarta para ser considerado en Macul.

Esto se debe a que, según reglamento, un jugador que sume minutos para un club en el torneo nacional, no puede ser fichado por ningún otro equipo, hasta el mercado de fichajes de invierno.

Publicidad

Publicidad

El portero jugó en el duelo ante Ñublense | Photosport

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?