La Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile está programada para este 14 de septiembre, pero ha visto más de un problema para su realización. El último sucedió este miércoles, porque el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, paralizó las obras en el Santa Laura.

Cabe recordar que la ANFP desestimó los reclamos de la U y se mostró confiada en la realización del partido, porque está el permiso de las autoridades y las obras del Santa Laura avanzaban al paso deseado. Sin embargo, la paralización de las obras pone en duda todo.

Agustín Iglesias explicó en Radio Biobío que “las obras que se están haciendo en el lugar, que son el motivo de la discordia entre el delegado, el ministro y yo, no tienen la autorización del Consejo de Monumentos, en un lugar que es zona típica y tiene que tener autorización“.

El alcalde de Independencia se ha manifestado en contra de la Supercopa desde que fue anunciada su fecha y su sede, citando a la seguridad de los vecinos, incluso cuando se anunció una venta de entradas bastante restringida. Ahora, la Delegación Presidencial de la RM le contesta y lo deja en jaque.

La reacción de la Delegación Presidencial a la movida para suspender la Supercopa

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, recalcó que “están las condiciones para jugar la Supercopa” y dejó una advertencia de que si no se juega por el retraso de las obras, el alcalde de Independencia también le deberá explicaciones a Unión Española.

“Si esa decisión del alcalde supone que no se puede jugar el día domingo, bueno, entonces tampoco va a poder jugar el día sábado Unión Española con Audax Italiano, porque me imagino que ha establecido alguna medida de restricción respecto del estadio en su conjunto”, cerró.

Hace solo unos días, el elenco hispano había informado a sus hinchas que las obras avanzaban en el plazo estipulado. “Confirmamos que el partido de la fecha 23 del Campeonato Nacional, donde enfrentaremos a Audax Italiano este sábado a las 12:30 horas, se disputará con total normalidad“, dijeron.