Colo Colo ha hecho noticia en estas últimas horas por la operación a la que se tuvieron que someter dos jugadores del plantel profesional. Hablamos de Óscar Opazo y Alexander Oroz, quienes por diferentes dolencias se perderán varios meses de acción.

Mientras el Torta se operó de una meniscopatia interna de la rodilla izquierda, el Flecha tuvo que ser intervenido para combatir los constantes desgarros que ha sufrido en el isquiotibial.

Esto se produce justo cuando en el Cacique deben comenzar a planificar lo que será el 2026 y las renovaciones de contrato por la que deben pasar algunos jugadores para seguir en el club por una temporada más.

¿Colo Colo renovará a un lesionado?

Dentro del grupo de los que termina contrato en diciembre está justamente Alexander Oroz. El delantero de 22 años es uno de los jugadores que al interior de Blanco y Negro quieren renovar, pero lamentablemente la muestra de rendimiento en el último tiempo para hacerlo es bastante corta.

Sin ir más lejos, en esta temporada 2025 el canterano apenas ha jugado nueve compromisos, siendo seis por el torneo local y tres en Copa Chile. Suma tres goles y una asistencias en 363 minutos de acción.

Lamentablemente las lesiones han sido una constante en Oroz desde que volvió al Cacique de su préstamo en Deportes Iquique. En septiembre del 2023 sufrió una rotura del ligamento cruzado, quedando marginado por varios meses, algo que se ha repetido en este 2024 por algunos desgarros.

¿Y el caso de Opazo? El Torta tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero ya hay voces que apuntan a que no será considerado para la próxima temporada. Ahora, con esta lesión, es difícil que el escenario cambie pensado en su continuidad.