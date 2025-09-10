Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Aníbal Mosa logra triunfo clave: Ordenan a Blanco y Negro aprobar estado financiero

La Comisión para el Mercado Financiero instruye a la concesionaria que rige a Colo Colo para dar visto bueno al informe anual de 2024.

Por Alfonso Zúñiga

Aníbal Mosa logra triunfo clave para su mandato en Blanco y Negro.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTAníbal Mosa logra triunfo clave para su mandato en Blanco y Negro.

Fue en la Junta de Accionistas que realizó Blanco y Negro a finales de junio, donde se rechazaron los estados financieros de 2024 en Colo Colo, lo que ponía en riesgo la continuidad de Aníbal Mosa como presidente de la concesionaria.

Lo anterior, producto de los informes relacionados con los contratos y pagos correspondientes entre la regencia alba y la productora DG Medios, por una serie de conciertos en el Estadio Monumental. Algo a lo que la oposición al puertomontino se aferraba para sacarlo del poder.

Sin embargo, en las últimas horas entró a zanjar esta situación la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), quien le entregó una positiva noticia a Mosa, pues ordena formalmente a la dirigencia de Colo Colo a aprobar finalmente los estados financieros del año anterior.

Golpe para Aníbal Mosa: se vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

ver también

Golpe para Aníbal Mosa: se vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

Aníbal Mosa obtiene triunfo clave en Colo Colo

Según indica el dictamen institucional, “examinados los antecedentes disponibles a la fecha, esta Comisión no cuenta con evidencia de que la contabilización de la modificación del contrato entre DG Medios con Blanco y Negro sea objetable desde el punto de vista contable“.

Ante esta situación la CMF “instruye” a la dirigencia de Colo Colo para “adoptar las medidas tendientes a celebrar una nueva Junta de Accionistas a la brevedad para aprobar los estados financieros 2024 de la concesionaria”. Triunfo para Mosa.

Finalmente, el organismo destaca que para que se rechace nuevamente este informe, “es necesario que el voto se sustente en ‘observaciones específicas y fundadas’, las que deberán ser diferentes a lo que se planteó en las Juntas del 28 de abril y 27 de junio“.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo juega el Cacique?

Si todo transcurre de forma normal, este domingo 14 de septiembre, Colo Colo disputará la Supercopa 2025 ante Universidad de Chile, desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Lee también
Ni comparado con Almirón: esto entrenó Colo Colo con Ortiz
Colo Colo

Ni comparado con Almirón: esto entrenó Colo Colo con Ortiz

Ortiz acepta cláusula "anti Almirón" en Colo Colo: "El tiempo es..."
Colo Colo

Ortiz acepta cláusula "anti Almirón" en Colo Colo: "El tiempo es..."

Mosa exige cambios en la Supercopa: "Estamos a tiempo"
Colo Colo

Mosa exige cambios en la Supercopa: "Estamos a tiempo"

Tiene 15 años, humilló a rival veterana y ya la comparan con Shaparova
Tenis

Tiene 15 años, humilló a rival veterana y ya la comparan con Shaparova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo