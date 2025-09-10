Han sido días difíciles para Independiente tras el escándalo con U. de Chile en el Estadio Libertadores de América. Finalmente, Conmebol decidió eliminar al Rojo y clasificar al Bulla a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde los azules enfrentarán a Alianza Lima.

La determinación motivó a los argentinos a escribir una larga carta a Alejandro Domínguez y declararle la guerra a la Conmebol. En modo de protesta por el fallo, Independiente incluso pidió que se retiren todas las alusiones al club en el museo del fútbol sudamericano. “Resulta inaceptable que se pretenda utilizar la historia y gloria de Independiente”, razonaron.

Por su lado, el plantel se descargó en un video: “Injusticia es el sentimiento que nos invade, porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego, sino que nos toca ver y sentir cómo un grupo de hinchas visitantes que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente festejen“.

Pero ahora reciben buenas noticias. Según D Sports, la justicia argentina levantó la clausura al estadio de Independiente, dictada horas después de la tragedia en Avellaneda, y el recinto podrá volver a funcionar. De hecho, este mismo fin de semana retornaría el Rojo a su casa.

La única buena noticia que recibe Independiente | Photosport

Levantan castigo al estadio de Independiente

Con esto, Independiente recibirá a Banfield en el Estadio Libertadores de América este sábado 13 de septiembre. El público local estará habilitado, según destacan en D Sports, aunque se desconoce si la tribuna visitante, donde los hinchas de la U fueron agredidos, funcionará.

El fiscal Mariano Zitto, el mismo que había solicitado clausurar el estadio, pidió al Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda que se levante la medida. Para esto, Independiente, en conjunto con las autoridades, desarrollaron un “Plan Operativo de Seguridad y Respuesta a Emergencias”, donde se estableció un nuevo protocolo para fuerzas de seguridad privadas y la policía en caso de disturbios dentro del recinto.