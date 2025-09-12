El técnico argentino Fernando Ortiz vivirá este domingo su debut al mando de Colo Colo y se dará en una contingencia muy particular. Será en un Superclásico ante Universidad de Chile, en una Final y más encima por el título de la Supercopa.

Ante este panorama, lejos de mostrar nerviosismo, el trasandino irradia calma ante la presión. Al menos así lo mostró en sus declaraciones a las redes sociales del Cacique, donde adelantó cómo se encuentra su equipo para esta definición.

Ortiz ya vive su debut con Colo Colo en Supercopa

“Estar en una instancia decisiva como entrenador no significa otra palabra más que felicidad. Debuto en una final y obviamente estamos trabajando para que podamos finalizar con felicidad también”, fue lo primero que señaló el “Tano”.

Sobre cómo está en plantel de Colo Colo para la Supercopa, Ortiz aseguró que “más que nunca estamos confiados en el trabajo. Queremos ganar la final, es un clásico, obviamente esto requiere muchísimas cosas, pero nosotros estamos preparados para afrontarla“.

Al completar su primera semana como entrenador albo, el argentino destacó la “predisposición que tuvieron los jugadores a la locura que tenemos los entrenadores cuando llegamos a una institución. Queremos inculcar rápido nuestras y los jugadores han sido muy perceptivos, muy profesionales“.

Finalmente, se le consultó a Ortiz por el hecho que la Supercopa se juegue con aforo reducido, a lo que respondió que “si bien, no vamos a contar con toda la totalidad de nuestros hinchas, el equipo se verá reflejado en los hinchas porque saben lo que significa vestir esta camiseta“.

¿Cuándo se juega este trofeo?

La edición 2025 de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.