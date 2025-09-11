Colo Colo se prepara para un partido importante este domingo. Es una final ante Universidad de Chile, por la Supercopa, pero también significará el debut de Fernando Ortiz en la banca del Cacique.

Va a completar su segunda semana de trabajo el técnico que tuvo pasos por América y Monterrey, por lo que su sello se ha empezado a ver en los entrenamientos.

“Es un técnico muy cercano, el plantel está motivado, con otro aire. Así se ve en los trabajos de práctica”, manifestó en Radio ADN el reportero de los albos, Cristián Alvarado.

Además cuenta la diferencia con Jorge Almirón. “El jueves ya conocíamos el equipo, ahora es todo lo contrario. Hoy hizo fútbol de movimientos en cancha, fútbol reducido, pero de equipo nada todavía”, manifestó.

Ortiz lleva 10 días de trabajo en Colo Colo

Alarcón puede quitarle el puesto a Esteban Pavez

Fernando Ortiz tiene claro su esquema de juega: un 4-2-3-1. En ese esquema, en el mediocampo asoma fijo como volante mixto Vicente Pizarro, que acaba de jugar por la selección chilena en eliminatorias.

De esta forma, hay que buscar su acompañante en la contención. Y hay un futbolista que ha tenido poco rodaje esta temporada que puede empezar a ganarse la camiseta de titular: Tomás Alarcón.

Alvarado aseguró que “Alarcón lo tiene gratamente impresionado a Ortiz, lo tiene muy bien considerado el nuevo técnico de Colo Colo. Hay que ver si le gana la pulseada a Pavez en ese mediocampo”.

Recordar que en el último Superclásico, en el que dirigió Hugo González, fue titular Esteban Pavez en un mediocampo en el que también jugó Víctor Méndez y Arturo Vidal. Habrá que ver el domingo los cambios que realiza el DT de los albos.

