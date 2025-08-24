Iván Zamorano no solamente se ha codeado con grandes figuras del fútbol mundial, sino que él mismo ha sido una. Bam Bam jugó en el Real Madrid y en el Inter de Milán, en sus mejores tiempos, dejando momentos imborrables para los hinchas.

Y si en el Real Madrid salió Pichichi y le marcó en repetidas ocasiones al archirrival, el Barcelona, en el Inter de Milán consiguió la dicha máxima, al integrar el plantel que se quedó con la Copa de la UEFA en 1998.

Fue, precisamente, allí donde Iván Zamorano se hizo muy amigo de uno de sus compañeros de equipo. Se trata del brasileño Ronaldo Nazario, el que no solo se erigió en panita de Bam Bam, sino que era su vecino.

ver también Hasta Arturo Vidal aplaudió a jugador de la Universidad de Chile

Jocosa anécdota de Iván Zamorano con Ronaldo

Muchas anécdotas se cuentan en el programa de Arturo Vidal, El Reinado. En su último capítulo, el invitado fue, precisamente, Iván Zamorano, ex goleador de La Roja y de varios equipos.

Allí, se dio el tiempo de contar cómo había sido ser vecino del Fenómeno Ronaldo en su época en el Inter de Milán. “Tener de vecino a Ronaldo era estar preparado para salir. Dormía con algo que parecía pijama, pero no era“, partió, bromeando, Zamorano.

“Te llamaba a cualquier hora y te decía: ‘Iván, sube, porque llegaron unas amigas’. ‘Ya, OK, subo’. Y ahí empezaba todo, había que estar preparado”, contó Bam Bam, agregando una historia sabrosísima.

Publicidad

Publicidad

“Una vez, estaba mi mamá conmigo y sacó a pasear al perro. Cuando llega de vuelta va directo a mi pieza y me dice: ‘Tu amiguito, po’. Y yo: ‘Mamá, ¿qué pasó?’. ‘Me vine con siete chicas en el ascensor’, me dice. ‘Seguro que va a sonar el…’ y justo cuando lo dice suena el teléfono y Ronaldo me dice: ‘sube que estoy solo, llegaron unas amigas’“, narró Iván Zamorano, provocando las risas en el estudio.

“Subí al tiro, caminando“, remató el ex goleador chileno, provocando otra tanda de carcajadas entre Arturo Vidal y el famoso PF, Juan Ramírez.

Iván Zamorano rompiéndola en el Inter | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Mira el capítulo completo de El Reinado acá: