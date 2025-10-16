Por esas cosas del destino, Alexis Sánchez se encontró en el Sevilla con un mediocampista al que había conocido en su primer paso por el Inter de Milán en la Seria A de Italia. Un jugador que significó una referencia clave para una decisión trascendental en la carrera del tocopillano.

Las referencias son para Lucien Agoumé, un volante central de 23 años que le dio una recomendación clave al goleador histórico de la selección chilena cuando negociaba su incorporación al Olympique de Marsella en Francia. “Me decía que este club es el número uno de Francia y todos los chicos cuando están allá quieren jugar aquí”, desclasificó Sánchez cuando arribó al Velódromo.

Por cierto, el camerunés-francés ha sido otro de los jugadores muy bien valorados en el inicio del cuadro andaluz durante la temporada 25-26. En ese contexto, valoró la nueva mentalidad que tiene la plantilla desde que el entrenador argentino Matías Almeyda tomó el mando de la conducción.

Agoumé y Alexis se conocieron en el Inter de Milán. (Getty Images).

Y también el aporte del avezado ariete chileno de 36 años. “Todos sabemos de la calidad y talento de Alexis Sánchez. Su carrera también, todo lo que ha hecho en el fútbol. Habla sólo desde su experiencia, vivió muchas cosas importantes”, apuntó Agoumé, quien le costó 8 millones de euros al cuadro sevillista.

Lucien Agoumé y Alexis Sánchez presionan a Pedri en el partido que el Sevilla le ganó 4-1 a Barcelona. (Fran Santiago/Getty Images).

Lucien Agoumé sabe perfectamente que Alexis Sánchez es un jugador clave para el Sevilla, pues conocía de su manera de trabajar desde el Inter de Milán. “Jugadores como él, Azpilicueta y Gudelj, los más veteranos, nos ayudan mucho a los jóvenes”, manifestó el seleccionado Sub 21 de Francia.

Así pateó Alexis Sánchez un penal ante Barcelona con el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

“Necesitamos aprender mucho de ellos por todo lo vivido que tienen en el fútbol. Si aprendemos de ellos, sólo llegaran cosas positivas”, fue el muy buen augurio que dejó el espigado mediocampista del Sevilla sobre la influencia de los más duchos futbolistas del plantel.

El 18 de octubre, el Sevilla será local ante el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Será un duelo válido por la novena fecha de La Liga 2025-2026 y se disputará a las 9 de la mañana, según el horario de Chile continental.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Sevilla suma 13 puntos en 8 partidos jugados y tiene ilusionada a toda su hinchada con volver a torneos internacionales.

