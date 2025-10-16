A sus 36 años, Alexis Sánchez está viviendo un segundo aire en su carrera con exitoso ciclo en el Sevilla. Cuando muchos lo daban por “retirado” de Europa, el Niño Maravilla luce como nunca físicamente.

Es ahí donde afloran sus horas de gimnasio y la estricta dieta con la que se cuida para estar al mejor nivel. Ya había dado señales hace poco el propio chileno Nayel Mehssatou, tras compartir cena con el tocopillano.

“Él (Alexis) le presta atención a todo. Mide cada mililitro de aceite que le agrega a su comida. Se fija en la cantidad de calorías que come. Presta atención a exactamente todo. Luego cuando miras su cuerpo: está súper fit”, aseguró.

Alexis y el método Cristiano Ronaldo

Alexis Sánchez sigue al pie de la letra las indicaciones de especialistas para cuidarse en alimentación, tal como Cristiano Ronaldo. Así lo ha dejado en claro en redes sociales, aunque de vez en cuando se da sus gustitos con su otra pasión: el vino.

En una de sus publicaciones en redes sociales, el Niño Maravilla figuraba cenando un trozo mediano de pollo junto a verduras. Más vegetales aparecían en otro recipiente y junto a él un vaso con agua.

En cuanto a Cristiano Ronaldo, su pauta nutricionista es altamente exigente. Esta es “rica en proteínas, carbohidratos integrales, frutas y verduras, evitando por completo los alimentos azucarados”.

“Entre sus elecciones más frecuentes están el pollo, al que considera “mágico” por su alto valor nutricional. También hay batidos naturales de frutas variadas, y se hidrata con bebidas deportivas con electrolitos”, reporta Tapas Magazine.

Además, CR7 sorprende al completar seis comidas al día, que con extrema rigurosidad busca alcanzar 3.200 calorías necesarias para sostener su exigente trabajo físico en el día a día.