Alexis revela quién lo convenció de jugar en el Marsella: "Me dijo es el único equipo francés que ganó la Champions"

Este miércoles el Olympique de Marsella presentó al delantero de la seleción chilena, Alexis Sánchez, como su nuevo refuerzo, ocasión en la que el tocopillano reveló detalles sobre su decisión de arribar a la Ligue 1.

El ex Arsenal contó que tuvo una valiosa conversación con su ex compañero en el Inter de Milán, Lucien Agoume, francés de 20 años, quien lo convenció de firmar en el Marsella.

"Es un desafío en lo personal. Jugué en Italia, España e Inglaterra. Jugar en Francia es importante", afirmo Alexis sobre sus deseos de cambiar de aires.

"¿Por qué acá? en el Inter estaba Agoume, me decía Marsella es el número uno de Francia, todos los chicos cuando están allá quieren jugar en Marsella. Es el único equipo que ha ganado la Champions, entonces empecé a analizar, y dije por qué no...", añadió.

Luego, expresó: "A donde llego quiero ganar. con el equipo haremos todo lo posible para ganar", y sobre el nivel del equipo, indicó: "La competencia me encanta. Somos un equipo y todos remamos hacia el mismo lugar. Tendré que mejorar, quiero ganar un título, hacer todo lo posible, la idea es remar para el mismo lado".

Sobre el fútbol francés, sostuvo: "La liga es intensa, somos intensos, presionamos harto. Los jugadores tienen una calidad que me emocionó, no lo digo para quedar bien, de verdad me gusta el estilo de juego. Ganar 4-1 es algo muy lindo (última victoria del Marsella)".

Finalmente, se refirió a su próximos pasos a seguir en Marsella: "Primero buscar casa, lo principal. Tratar de estar bien cómodo, con mi familia en un hogar. Luego lo deportivo, la alimentación y todo eso. Para pensar en ganar un trofeo, debes estar feliz en un lugar en tu casa con tu familia y tus perros".