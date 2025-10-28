Una tragedia azota al Inter de Milán. Su arquero, Josep Martínez, provocó la muerte de un anciano de 81 años que se movía en silla de ruedas en la calle.

El hecho aún está en investigación, pero se presume que la responsabilidad sería de la víctima, quien se habría descompensado según indican desde Italia.

Jospe Martínez, el arquero del Inter de Milán

El medio La Repubblica indica que debido a este problema de salud, el afectado entró a la pista en la que viajaba el vehículo del meta del cuadro nerazzurro, provocando el accidente.

De hecho detallan que que la colisión fue muy dura. “El impacto fue extremadamente violento” y que “los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los carabinieri”.

Josep Martínez queda muy afectado

La Gazzetta dello Sport añade que “el suceso tuvo lugar a las 9:30 horas en Fenegrò, en la zona de Como, cerca del centro de entrenamiento de las escuadra neroazzurra”.

Publicidad

Publicidad

El portero Martínez “resultó ileso” en la contusión, aunque conmocionado por haber provocado la muerte de una persona. De hecho, de inmediato trató de prestarle ayuda. “Se le veía visiblemente afectado”, detallan.

ver también Así queda la tabla de la Champions League luego de tres jornadas: cinco equipos con puntaje perfecto

En Inter de Milán iban a brindar una conferencia de prensa en la previa del partido ante Fiorentina, la que fue suspendida en señal de duelo hacia la víctima.