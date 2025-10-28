Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol internacional

Arquero del Inter de Milán provoca una tragedia al atropellar mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El accidente se produjo cerca del lugar de entrenamiento del Inter de Milán, en el que la víctima sería el responsable tras descompensarse.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Josep Martínez atropelló a un anciano en silla de ruedas en Italia con resultado mortal
© Getty ImagesJosep Martínez atropelló a un anciano en silla de ruedas en Italia con resultado mortal

Una tragedia azota al Inter de Milán. Su arquero, Josep Martínez, provocó la muerte de un anciano de 81 años que se movía en silla de ruedas en la calle.

El hecho aún está en investigación, pero se presume que la responsabilidad sería de la víctima, quien se habría descompensado según indican desde Italia.

Jospe Martínez, el arquero del Inter de Milán

Jospe Martínez, el arquero del Inter de Milán

El medio La Repubblica indica que debido a este problema de salud, el afectado entró a la pista en la que viajaba el vehículo del meta del cuadro nerazzurro, provocando el accidente.

De hecho detallan que que la colisión fue muy dura. “El impacto fue extremadamente violento” y que “los servicios de emergencia acudieron de inmediato: un helicóptero, una ambulancia y los carabinieri”.

Josep Martínez queda muy afectado

La Gazzetta dello Sport añade que “el suceso tuvo lugar a las 9:30 horas en Fenegrò, en la zona de Como, cerca del centro de entrenamiento de las escuadra neroazzurra”.

Publicidad

El portero Martínez “resultó ileso” en la contusión, aunque conmocionado por haber provocado la muerte de una persona. De hecho, de inmediato trató de prestarle ayuda. “Se le veía visiblemente afectado”, detallan.

Así queda la tabla de la Champions League luego de tres jornadas: cinco equipos con puntaje perfecto

ver también

Así queda la tabla de la Champions League luego de tres jornadas: cinco equipos con puntaje perfecto

En Inter de Milán iban a brindar una conferencia de prensa en la previa del partido ante Fiorentina, la que fue suspendida en señal de duelo hacia la víctima.

Lee también
La histórica pésima racha que estira Colo Colo ante Limache
Colo Colo

La histórica pésima racha que estira Colo Colo ante Limache

En Coquimbo confirman remodelación del estadio para la Libertadores
Chile

En Coquimbo confirman remodelación del estadio para la Libertadores

Experto apunta al gran pecado de Colo Colo ante Limache
Colo Colo

Experto apunta al gran pecado de Colo Colo ante Limache

La crítica de Borghi a Ortiz en Colo Colo: "No puede decir eso"
Colo Colo

La crítica de Borghi a Ortiz en Colo Colo: "No puede decir eso"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo