Este mediocampista surgido en las inferiores de Colo Colo fue parte de la Roja Sub 20 que por última vez clasificó a un Mundial por su actuación en el Sudamericano y este sábado 24 de agosto tuvo una brillante actuación en la Liga de Ascenso, donde su equipo tuvo una victoria muy importante.

Las referencias son para Ignacio Caroca, centrocampista de Deportes Santa Cruz, que se impuso por 2-0 a Curicó Unido gracias a un gol de Simón Contreras y a otro de Milton Alegre. “El orden y la estrategia que planteó el profe nos ayudó, contento con el triunfo”, dijo el Nacho en conversación con TNT Sports sobre el plan de John Armijo.

“Era necesario para nosotros sumar de a tres para ratificar el triunfo contra el Chago que había sido muy importante. Vamos a seguir por el mismo camino, pensar en Copiapó e ir partido a partido”, aseguró Caroca en la charla con el periodista Arturo Millán.

El mediocampista, hermano de Rafael Caroca, apuntó que “nos enfocamos en el orden del equipo más que en intentar jugar bonito. Hemos dejado el arco en cero. Y eso en esta división es muy importante. Nos vamos contentos, realizamos el plan de juego que trabajamos en la semana y gracias a dios nos quedamos con los tres puntos”.

Un estímulo importante para pelear en la parte alta de la tabla de posiciones. “Vamos partido a partido, no estamos mirando la tabla más allá de liguilla y descenso. Hoy estamos más cerca del descenso que pelear la liguilla. Por eso era importante sumar tres puntos y sacarle cinco a Magallanes. Eso era lo más relevante”, expresó Ignacio Caroca.

Nacho Caroca en Santa Cruz. (Foto: Santa Cruz).

“Estoy contento, he podido sumar mucho este año. Tenemos un gran grupo, mezclado entre jugadores jóvenes y grandes. Trato de sumar donde me toque en este proceso. Hoy me está tocando jugar y daré lo mejor de mí”, dijo el ex jugador de Rangers de Talca y de A.C. Barnechea, entre otros clubes.

Ignacio Caroca intenta que Deportes Santa Cruz luche por un lugar en la postemporada de la Liga de Ascenso a varios años de una tremenda decepción por perderse un Mundial. El Nacho se había ganado la citación, pues fue parte del Sudamericano Sub 20 en Argentina.

Sí, aquel equipo dirigido por Mario Salas que tuvo en sus filas a Nicolás Castillo, Bryan Rabello, Ángelo Henríquez y Cristián Cuevas, entre tantos otros jugadores. Pues bien, Nacho Caroca también fue parte de esa nómina en ese torneo disputado en el vecino país.

Pero al igual que Diego Rojas, quien se perdió la Copa del Mundo por una grave lesión y le permitió un cupo a Diego Valdés, Caroca no pudo estar en Turquía. Una fractura en el peroné lo dejó sin posibilidades de disputar el certamen. Y obligó al Comandante Salas a agregar otro centrocampista.

Ignacio Caroca en acción por el Sudamericano Sub 20 en 2013. (Andres Pina/Photosport).

Salas apostó por Óscar Hernández, por aquel entonces un promisorio y técnico volante de la Unión Española. “Ando con un poco de mala suerte, pero por algo pasan las cosas. Ya pasé el mal rato, sólo me queda desearles un buen campeonato a mis compañeros”, decía por esos días Ignacio Caroca, quien espera seguir con las sorpresas junto a Deportes Santa Cruz. Por el momento, su equipo marcha en el 14° con 22 puntos, a siete unidades del último boleto a la liguilla.