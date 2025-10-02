Universidad de Chile entra en el periodo final de temporada y comienza a analizar lo que serán las renovaciones. Claro que uno de sus jugadores podría dejar el fútbol de forma profesional.

El Romántico Viajero ha tenido una campaña irregular, en la cual si bien está en la semifinal de la Copa Sudamericana, en la Liga de Primera se quedó muy lejos de Coquimbo Unido y parece una cuestión de tiempo para que los Piratas den la vuelta olímpica.

El referente de U. de Chile que dejaría el fútbol

Mientras Universidad de Chile está enfocado en la llave ante Lanús, desde la dirigencia ya trabajan en lo que será la conformación del plantel para la temporada 2026. Lo primero es definir quiénes seguirán del actual equipo que comanda Gustavo Álvarez.

De acuerdo a lo informado por el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, la dirigencia ya tiene definida algunas situaciones. Sin embargo, hay un jugador que tendría decidido no solo dejar el Bulla a fin de año, sino que también retirarse del fútbol.

Se trata de Cristopher Toselli. El campeón de América con La Roja, a los 37 años, tendría decidido colgar los guantes luego de una exitosa carrera, en la cual supo ser multicampeón con Universidad Católica, además de jugar en Central Córdoba de Argentina y Atlas de México.

Si bien es nacido en los Cruzados, el destino del fútbol llevó a Toselli a la U. Pese a no ser titular, el meta logró ganarse el respeto de los hinchas y sus compañeros, siendo uno de los capitanes del plantel.

Su participación ha sido bastante activa desde su arribo en 2023, ya que ha jugado 26 partidos. Dos títulos tiene: la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

Otro de los jugadores que no continuarían en Universidad de Chile, son Ignacio Tapia y Nicolás Guerra, quienes terminan sus contratos con el club y no renovarían sus vínculos. El Bulla 2026 comienza a despedirse de algunos jugadores.

