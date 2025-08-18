El exfutbolista Luis Jiménez se encuentra actualmente participando en el reality de Canal 13 “Mundos Opuestos” en donde de forma sorpresiva inició un romance al interior del encierro con la influencer Disley Ramos.

Esta sería la primera relación pública del exjugador del Inter de Milán tras su separación de María José López con quien estuvo casi dos décadas y tienen 4 hijos en común.

Sin embargo, ahora Daniela Aránguiz reveló una inesperada información en donde señala que el ingreso de Luis al encierro casi no se concreta.

La llamada de Luis Jiménez a Coté López

Según reveló en Only Fama, el exfutbolista llamó a su ex pareja antes de ingresar para pedirle una oportunidad.

“Tú sabes que Luis Jiménez, un día antes de entrar al reality, llamó a María José López, pidiéndole volver con ella”, explicó Aránguiz, para luego agregar: “Incluso, tengo entendido que Luis Jiménez le dijo ‘si tú me pides que yo no entre a ese reality, yo no entro”.

Por su parte, a esta información Infama agregó: “Fuentes cercanas a la ex pareja nos contaron que la verdadera razón que tuvo Luis Jiménez para entrar a MO, era exclusivamente para poder olvidar a María José López estando en un encierro. Una forma de ‘desconexión'”.

A pesar de que Aránguiz no señaló que respondió López, la respuesta habría quedado clara, ya que el deportista ingresó a su primer programa de competencia, en donde previo a su encierro señaló: “Si no estuviera soltero, jamás habría entrado al reality”.

“Tengo la libertad de decidir que quiero hacer y en esta etapa de mi vida me motivó hacer esto”, explicó en conversación con Canal 13.