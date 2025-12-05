Mundos Opuestos se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, donde se encuentra disputando su segundo tiempo, lo que definirá al finalista que enfrentará a Juan Pedro. Pero a pesar de que la competencia está que arde, los conflictos no paran y Vanessa Santos aclaró los rumores de coqueteo con Luis Jiménez antes de ingresar al encierro.

La actriz brasileña fue una de las últimas a sumarse al espacio de competencia y su llegada no paso desapercibida, ya que ella comentó que Luis le comentaba las fotos en Instagram, mientras que el exfutbolista señalaba que la situación habría sido al revés.

Esto generó también la molestia de Disley, quien protagonizó un romance con Jiménez en el encierro. “Es evidente que ella sacó el tema porque quiere engancharse para estar acá. Puedo ser todo lo celosa que quiera, pero si decido que no voy a caer en eso, no caigo”, señaló en el reality.

Vanessa Santos aclara rumores con Luis Jiménez

La modelo señaló en conversación con Canal 13 que fue el Mago quien la agregó a Instagram y le habló. “Y yo le hablé como a cualquier persona, con respeto. Sabía quién era, lo ubicaba, pero nunca lo busqué ni nada, él fue el que me buscó a mí. Y no hubo un joteo ni nada, era una comunicación súper normal“.

Asimismo, añade que no entiende la actitud que tuvo el exjugador de la Roja. “Entonces por eso cuando él se pone en esta posición de querer aclarar que fui yo la que le habló, creo que es un tema de puro ego. Él es de esas personas que quieren que se sepa que el resto le hablan siempre”.

“Al final le reconocí que yo le había hablado solo para poner paños fríos a la situación. Alguien tenía que ceder, y yo necesitaba paz, ya no aguantaba más, así que me eché la culpa. Yo sabía que él siempre iba a continuar con esa posición de que ‘no, fuiste tú, fuiste tú’, porque el ego hablaba más alto”.

En la misma línea, aclaró la relación con la influencer. “No tengo problemas con Disley, obviamente ella lo apoya a él en su versión, porque se sintió amenazada pensando que yo le iba a quitar su hombre, entonces ahí las emociones siempre afloran”.

“Si yo fuera ella jamás me habría involucrado, y habría dejado esa pelea solo entre las personas que estaban involucradas, pero cada uno reacciona diferente, y entiendo si ella se lo tomó así. Por eso traté de ser empática con ella, porque no tengo nada en su contra, mi problema es solo con él. Si ella se siente amenazada, eso lo entiendo, pero no le tengo mala”, explicó.