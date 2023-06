Palestino se mantiene con vida en la Copa Sudamericana de cara a la última fecha. Este jueves el Tino igualó sin goles con San Lorenzo en Argentina, en un partido que dejó un emotivo momento tras el pitazo final.

Dos de las figuras de los Árabes vivieron un especial reencuentro con sus familiares en el estadio, pese a ni siquiera poder abrazarse. Todo en medio de las rejas del recinto, lo que quedó registrado y se viralizó en redes sociales.

Maxi Salas y Agustín Farías viven emotivo reencuentro con sus familias junto a Palestino

Palestino tenía la misión de rescatar un punto para asegurar el segundo lugar del Grupo H de la Copa Sudamericana. En su visita a San Lorenzo las cosas no fueron fáciles, aunque luchando pudieron volver con un valioso empate.

Pero además de la igualdad que, por ahora, les da la clasificación a la fase eliminatoria del torneo continental, dos de sus figuras regresaron a Chile cargados de cariño gracias a sus cercanos.

Tras el pitazo final, Maximiliano Salas y Agustín Farías vivieron un especial momento al reencontrarse con sus familias en Argentina. Una vez finalizó el encuentro, ambos se acercaron a una de las tribunas del Nuevo Gasómetro para ir a saludar a los suyos.

La instancia fue más que particular, ya que las rejas del recinto hicieron imposible que pudieran abrazar a sus cercanos. No obstante, eso no impidió los besos, saludos y regalos.

Palestino sumó un punto de oro en Argentina contra San Lorenzo y ahora va por la clasificación en Copa Sudamericana. En la última fecha reciben a Fortaleza, líder del grupo, donde un empate o incluso una derrota les permitirá seguir con vida.