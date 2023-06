Marcelo Barticciotto no volverá a referirse al futuro de su hijo Bruno. El delantero de 22 años tuvo un debut soñado en la Roja y ahora se habla sobre su posible salida de Palestino para fichar por Colo Colo, y su papá se cansó de polémicas.

Fue en el programa Al Aire Libre de radio Cooperativa donde hicieron un breve análisis del futuro de Bruno Barti. Ahí, apenas Marcelo Pablo se percató de que tratarían el tema disparó: “no voy a escuchar más“.

Marcelo Barticciotto molesto no hablará más de su hijo Bruno

El reporte advierte que el arribo de Barti Jr. a Macul “está difícil porque necesitan el visto bueno de Universidad Católica, que son dueños del 50% del pase, y piden más de dos millones de dólares. Por el monto y por ser directo rival, se complica”.

“¿Está complicado Bruno?“, le preguntaron al emblemático “7 del pueblo”, y no le gustó para nada la consulta. Tanto que estalló y aprovechó de dejar en claro que esta es la última vez que habla sobre su retoño.

“No, no, no, mira, no voy a hablar más del tema de Bruno, porque en definitiva después se mal interpreta el tema. Que vaya donde quiera él, que lo contrate el que lo quiera y que tenga la mejor disposición de hacerlo jugar donde a él le convenga, nada más”, lanzó de entrada.

“¿Sabes qué pasa? No quiero hablar más porque en definitiva después dicen que yo no quiero que vuelva a la Católica o que quiero que vaya a Colo Colo, yo no quiero nada, yo quiero lo mejor para él”, lanzó Barti.

“Ojalá se tomen las mejores decisiones para su carrera”

Tras eso, deja en claro que “ojalá se tomen las mejores decisiones y que él disfrute su carrera, que siga jugando, que la pase bien, nada más que eso”.

“Si Colo Colo no lo quiere, no lo querrá, si Católica no lo quiere, no lo querrá, cada uno vela por sus intereses y que Bruno siga jugando, lo único que quiere es jugar, y si tiene que seguir jugando en Palestino lo va a hacer feliz porque está súper agradecido con Palestino, que todos como familia lo estamos, y en definitiva Palestino fue el único que se la jugó por él, eso es”, concluyó.