Una polémica se está comenzando a generar, luego que desde Colo Colo declararan que Bruno Barticciotto es inalcanzable económicamente para el actual mercado de pases.

Esto da por sepultadas las intenciones que se tenían en el hijo de Marcelo Pablo, aunque el ídolo albo asegura que para poner la lápida el Cacique primero deberían hacer los esfuerzos por su hijo.

Molestia

Así al menos lo dio a entender tras el partido Marcelo Barticciotto, quien en su rol como comentarista deportivo tuvo que opinar sobre la decisión de Blanco y Negro, que fue repetida desde el presidente, Alfredo Stöhwing, hasta el técnico Gustavo Quinteros.

“Fue muy enredada la salida de Católica, muy enredado el tema de las cláusulas que pone también Católica, el tema de la repesca”, comenzó explicando Barti, dejando en claro que la opción no es fácil, en ESPN.

Más allá de eso, le parecieron que las palabras del director deportivo, Daniel Morón, deja sensaciones extrañas para lo que se ha venido hablando en el mercado de pases.

“Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, después bueno, si no se da no. Pero a mí me parece que los clubes cuando quieren a un jugador deben agotar todas las instancias. Después bueno, si no se pudo, porque el otro, porque el equipo que lo tiene o que es dueño pidió muchísima plata y exageró y todo es una cosa”, detalló.

Para el ex jugador de Colo Colo, para desechar una opción, independiente que se esté hablando de su hijo, se tienen que quemar todas las instancias y no como lo están haciendo ahora.

“Uno tiene que quedar con la sensación de decir ‘bueno yo hice todo lo posible para tener a este jugador, porque me lo pidió el técnico’. Me parece que parte por ahí el tema. No puede declarar Daniel Morón, miren, ¿sabe qué? Nosotros va a ser imposible que lo traigamos porque… No, primero la gestión me parece que hay que hacerla. Esto no es por lo de Bruno, es por cualquier tipo de jugador”, finalizó.