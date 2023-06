El eventual arribo de Bruno Barticciotto a Colo Colo de cara a la segunda rueda del torneo nacional está prácticamente descartado. Gustavo Quinteros lo negó antes del amistoso frente a Deportivo Cali, y luego fue el turno de Daniel Morón y Alfredo Stöhwing.

El gerente deportivo del Cacique aseguró que ya han tenido negociaciones por el delantero de Palestino; no obstante, su rendimiento en la tienda árabe y el alto precio de su pase hacen prácticamente imposible que pueda vestirse de blanco esta temporada.

“Lo de Bruno en otros mercados estuvo presente también, conversamos con su representante y es real tal cual lo que ha dicho el presidente. Es un 50% que es de muy alto valor, y hoy que no solo está haciéndolo muy bien en Palestino sino que en la selección se hace muy difícil aún”, reveló Morón.

Stöwhing secundó al ex portero. “No tengo la sensación (que sea refuerzo), porque más bien se está analizando la posibilidad de un goleador, y además ya lo vimos a principios de año y excede nuestro presupuesto. No me parece que sea una de las alternativas”, afirmó.

Además, para el presidente de Blanco y Negro, la cláusula de dos millones de dólares vuelve a Barticciotto un jugador inalcanzable. “Algo así fue lo que nos informaron cuando se consultó. Nosotros consultamos por muchos jugadores para ver su situación y ver sus posibilidades, y no está al alcance de nuestro presupuesto”, cerró.

El mismo Gustavo Quinteros afirmó que buscan un 9 pepero y que sea de área, puesto que no maneja Bruno de manera natural. Además, el técnico albo confirmó que en el pasado pudieron ficharlo, pero que cada mercado se les ha ido complicando más.