Colo Colo juega esta tarde ante el Deportivo Cali, en un amistoso de preparación para el gran duelo que tendrá ante el Deportivo Pereira por Copa Libertadores, para definir el gran paso a los octavos de final.

Un duelo que los pille en medio del mercado de pases, con los rumores fuertes para que puedan llevar a Bruno Barticciotto, aunque Gustavo Quinteros pone los paños fríos.

Calma

El entrenador albo está perdiendo la paciencia ante la ausencia de refuerzos, paro con la idea latente de Barticciotto, sabe que no está dentro de las opciones que puede traer,

“La primera vez que fue Barti a Palestino era más viable la opción de traerlo. Siempre me interesó, me gusta como juega. Es un jugador que no es nueve de área”, comentó en ESPN.

El hijo de Marcelo Pablo está justo en boca de todos por su buena actuación por la selección chilena, lo que, para Quinteros, también hace que lo haga más complicado para traer.

“Hoy creo que será más difícil, por un tema económico. Hablé con los directivos, de traer un lateral que está cerca (Opazo), un volante ofensivo, porque se nos fue Kiwi Rojas, y un delantero centro, que pueda aportar con más goles”, detalló.

En ese sentido, por ahora, el futuro de Barticciotto está lejos del Monumental, pese a que los hinchas lo piden a gritos.