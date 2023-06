La Roja llegó a su tercer partido sin saber de derrotas tras golear 5-0 a República Dominicana en Viña del Mar con Ben Brereton y Bruno Barticciotto como las principales figuras. Así, Hugo Tocalli elogia al delantero de Palestino y desde ya avisa que Chile volverá al Mundial en 2026.

En diálogo con RedGol, el ex DT de la selección chilena Sub-20 y de Colo Colo aplaude lo mostrado por el hijo de Marcelo Barticciotto con la camiseta nacional, y detalla la fórmula que puede llevar al Equipo de Todos a jugar otra Copa del Mundo tras quedar fuera en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Tocalli: “La Roja va a ir al Mundial”

De entrada, Tocalli habla de Bruno Barti. “Dios quiera que tenga los genes del padre… ¿parece que es mejor? Uy, qué bueno. Hay que pensar en los jóvenes”, lanza.

Tras eso, Hugo Tocalli le avisa a la Roja y se la juega toda. “Yo creo que si hacen un trabajo, así como lo está haciendo el Toto Berizzo y que Dios quiera que le dé resultados esos recambios, yo creo que sí, Chile va a ir al Mundial“, disparó.

Así, detalla que Chile “va a estar dentro de los seis cupos y después, si no está dentro de los seis, va a tener ese medio cupo para jugar el repechaje contra algún país como Australia, algún país de los que no clasifican para poder ir. A mí me parece que va a estar Chile dentro de ese cupo para ir”.

“Chile tiene que hacer un trabajo de cuatro o cinco años con un mismo cuerpo técnico en la selección joven, pensar a quién se va a contratar, pensar lo que se va a hacer y no que cada dos años se cambie todo”, añade Tocalli.

Así, resalta que “hay que hacer un trabajo largo, hay que foguearlos, hay que salir a buscar en todo Sudamérica donde haya jugadores con descendencia chilena para que puedan jugar en Chile. Para que puedan ayudar a esos buenos jugadores que tiene Chile”.

“Sí, yo creo que tiene que apostar a un recambio importante. Vidal o Sánchez pueden acompañar un poco, pero ya hay que hacer un recambio de los de los jóvenes”, cerró al respecto.

“Colo Colo tiene una oportunidad muy linda en Copa Libertadores”

Hugo Tocalli también se toma un tiempo en su conversación con RedGol para referirse a Colo Colo. Los albos juegan el jueves 29 de junio a las 18:00 horas ante Deportivo Pereira la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde será todo de vida o muerte.

“A pesar de que perdió el partido de local, lo vi mejor que acá. Acá no lo vi con ese temperamento de ese Colo Colo que conocemos todos los que sabemos qué es Colo Colo”, opina.

“Yo creo que tiene un partido accesible para pasar. Creo que es una oportunidad muy linda y Dios quiera que pueda pasar. Yo sé que hay jugadores que por ahí no están en el nivel que estaban el año pasado, pero yo creo que es una oportunidad muy linda para Colo Colo para pasar”, concluyó.