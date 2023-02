El ex técnico de las selecciones sub 20 de Argentina y Chile, Hugo Tocalli, se refirió al fracaso de la Rojita en el Sudamericano y opinó que era mejor idea dejar a Patricio Ormazábal en su cargo.

Tocalli, campeón en Canadá 2007, considera que sería mejor respetar proyectos de al menos cuatro años, así como afirmó que en Chile se deben reformar muchas cosas como añadir un torneo de reservas, entre otras cosas.

"Me imagino que las cosas no están bien por allá. Pero sabés qué pasa, que hace una década se cambia técnico cada dos años. No hay una estabilidad para hacer un proyecto. Eso no se puede hacer nunca. Hay que ver qué es lo que se puede hacer, pero con tiempo… A mí me preocupa mucho lo de Chile, que no se pueda hacer un proceso de cuatro años, al menos. Nunca lo puedes llevar a cabo", señaló en La Tercera.

"Yo sigo insistiendo que Chile tiene muy buenos jugadores. Lo dije cuando fui a los juveniles y sigo insistiendo ahora. Falta completar una competencia más exigente, que crezcan los chicos cuando son jóvenes. Cuando yo estuve allá propuse que hiciéramos un torneo de reservas y no se pudo lograr. Algo que les dé más experiencia. Porque esa calidad no la pueden demostrar en torneos sudamericanos para poder clasificar. Entonces algo hay que buscar respecto con lo de Chile", agregó.

Tocallí recordó cuando propuso un torneo de reservas: "Los clubes no quisieron y no se pudo llevar a cabo. Esas son cosas que, me parece, le harían falta a Chile. Algo hay que buscar, para cambiar y ver qué soluciones se logran. Vos me podés decir que en Argentina hay todo eso, pese a que este año no ha sido bueno. Pero las estructuras están".

Sobre la falta de minutos en Primera de los jugadores chilenos, comentó: "Sin duda que esa falta de roce afecta, pero ese plus de Primera se tiene que ir y demostrar en los torneos sudamericanos. Por lo que yo he visto en los últimos años en las juveniles, la mejor generación de Chile fue la selección chilena de Canadá 2007, la que tenía a Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, entre otros. Esa a la que ganamos nosotros en el Mundial. Esa fue una selección de mucha experiencia y personalidad, con un gran temperamento desde la mitad de la cancha hacia adelante. Chile tiene que poder volver a rescatar esas cosas en el fútbol joven. Aparecen buenos jugadores, se van algunos afuera hace mucho tiempo. Entonces, ¿Cómo no se puede hacer un buen grupo para llegar a un Mundial de la categoría?".

"Ojo, que a mí también me ocurrió cuando estuve en Chile. Me incluyo en esa falta de resultados. Bueno, Tocalli ya pasó, pero se debe pensar en el futuro. Yo no habría sacado a Patricio Ormazábal de la Sub 20, deberían haberle dado dos años más, para que formara un buen grupo de trabajo… Me parece que no está bien, con dos categorías que están de un lado y la Sub 20 la tiene otro y no se ve comunicación", complementó.

Luego, ahondó en Patricio Ormazábal: "Lo que pasa es que yo vi muy solo a Pato Ormazábal y eso no es bueno. Pase lo que pase, tenía que seguir al menos un par de años más haciendo trabajos que puedan dar una experiencia; con partidos internacionales, de salir a foguearse para que los jóvenes crezcan, que los chicos jueguen en Primera. Hay que buscar un cambio de parte de quienes toman las decisiones, pero se tiene que buscar soluciones al problema".

Finalmente, sobre la falta de jugadores chilenos en Europa, indicó: "Pero bueno, por lo mismo hay que seguir trabajando. Yo no puedo creer que no existan jugadores en Chile. Mira lo que pasó con Argentina en Rusia 2018. El equipo llegó derrotado y parecía que se terminaba el fútbol. Entonces se empezó un buen trabajo de observación, se buscaron jugadores de un lado y de otro. Se logró un buen grupo y salieron campeones de la Copa América y del Mundo. Me parece que Chile tendría que buscar algo parecido a eso, tienen que buscarle la vuelta. No puedo creer que no haya materia prima".