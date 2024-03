Bastián Roco vive un segundo aire en su emergente carrera de futbolista profesional. Desde su llegada a la Unión Española, el zaguero central de 20 años se erigió en una pieza indiscutida para Miguel Ponce. En compañía de Jonathan Villagra parecen agarrar cada vez más fiato en la última línea.

Pero el prometedor inicio de 2024 fue diametralmente opuesto a lo que vivió Roco el año pasado. A principios de 2023, sufrió una gran decepción: fue marginado de la convocatoria de la Roja Sub 20 que fracasó en el Sudamericano de la categoría de la mano de Patricio Ormazábal.

También corrió muy desde atrás en la consideración de Gustavo Álvarez en Huachipato por una decisión dirigencial. Con el correr de los meses, el hijo de Sebastián terminó su contrato con los Acereros y arribó al cuadro hispano, donde jugó los tres partidos en el Campeonato Nacional 2024.

Si bien encontró un lugar donde demostrar su talento en el campo de juego, el recuerdo de esa frustrada representación a la selección chilena para menores de 20 años todavía está en su cabeza. Así lo dejó ver en una conversación con DSports Chile.

“En la reunión que tuve con el cuerpo técnico en ese tiempo, ellos me dejan en claro que pasé de ser el primer al quinto central en una semana. Lo tomé con humildad, yo no me iba a poner a pelear con el profe, él era el que tomaba las decisiones”, afirmó el marcador que mide un metro y 83 centímetros, según Transfermarkt.

Bastián Roco recuerda la marginación de la Roja Sub 20: “Me pareció injusta”

Bastián Roco no pasó el corte del Pato Ormazábal para el Sudamericano Sub 20. Por delante suyo se situaron Sebastián Pino, Tomás Avilés, Matías Vásquez y Yahir Salazar. Pero ya dio vuelta la página. “Sí me pareció injusto. Me retiré de la reunión, les deseé éxito a mis compañeros y me fui”, revivió el defensor.

“Me pareció extraño, hubiese preferido otros argumentos. Le ganamos a Brasil, nunca le habíamos ganado dos partidos, menos 3-0. Después 3-2 en Rancagua. Y luego me toca ser el quinto central. Quizá el profe vio algo que yo no haya visto, me faltaba algo, no sé”, aseguró el Basti.

Y agregó que “lo quiero ver más por ese lado a decir que son cosas extrafutbolísticas. Me quedo tranquilo. Hay cosas que uno no puede controlar”. Por estos días, Roco afina detalles para otro desafío con la Furia Roja: uno de los clásicos de colonia, pues Unión Española recibirá a Audax Italiano en la cuarta jornada del certamen nacional. Aquel duelo se disputará el domingo 9 de marzo en el estadio Santa Laura a contar de las 20:30 horas, según el horario de Chile continental.

