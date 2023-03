Bastián Roco cortado en Huachipato y grave denuncia: "Me dijeron que si no renovaba saldría del equipo"

El joven defensa de Huachipato, Bastián Roco, no lo pasa bien por lo que denuncia una persecución desde la testera del club acerero por no renovar su contrato. El zaguero de 19 años realizó una fuerte denuncia en conversación con DirecTV Sports.

El menor de los hijos de Sebastián Roco no es considerado en Huachipato y como si fuera poco entrena separado del grupo, situación fuera de norma en base a las batallas ganadas por el Sifup. El jugador afirma que la explicación es que se negó a renovar el contrato que expira en diciembre.

“Quiero pensar que lo que me está pasando es netamente por contrato. Ahora no estoy entrenando con el grupo, si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra. El gerente me dijo, 'si no renuevas, vas a salir de a poco del equipo'", dijo Roco.

El juvenil agregó que “el presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. El entrenador Gustavo Álvarez me dijo que era una decisión de las personas que manejan el club”.

Por otro lado, Roco manifestó que “el Sifup está enterado de mi situación, la Inspección del Trabajo ya fue a ver que yo no estaba entrenando con el grupo. Esto es un proceso que espero se resuelva pronto, porque quiero competir. Mi contrato termina en diciembre y posiblemente será un año perdido para mí”.

Además, Roco quedó fuera de la nómina de la selección chilena sub 20 que fracasó en el Sudamericano con Patricio Ormazábal como DT: “quiero pensar que fue por decisión técnica. Me tomó por sorpresa porque fui parte del proceso por dos años, nunca pensé que podía quedar fuera”.