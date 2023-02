Bastián Roco se reunió con el entrenador de Huachipato Gustavo Álvarez, quien le explicó que "eran órdenes de arriba" el no poder contar con su presencia en el primer equipo debido a que no ha extendido su contrato con los acereros. El tema de los representantes incide es posible que incida en este asunto.

Bastián Roco y su polémica marginación en Huachipato: "A mí no me representa Felicevich"

Compleja situación es la que vive Bastián Roco, el defensa de Huachipato. El defensa acerero está excluido de los entrenamientos del equipo que comanda Gustavo Álvarez, debido a que no ha querido firmar un nuevo contrato con los acereros, el cual termina a fin de año.

En entrevista con el Diario de Concepción, el jugador manifestó que "estoy entrenando aparte porque no he renovado mi vínculo. Termino mi contrato en diciembre de este año. Para ellos lo más fácil es sacarme del equipo y esperar que se resuelva así la situación".

La dirigencia comandada por Victoriano Cerda, y en la que está involucrada el representante Fernando Felicevich, le dio una orden al cuerpo técnico. "Me citan a reunión. Eran las 8:50 de la mañana, me reuní con el DT y me dejó claro que no dependía de él, que eran cosas de los que manejan arriba. Igual lo entiendo, si él no tiene la culpa. Sólo me queda entrenar bien tal como lo he hecho siempre", explicó Roco.

Agrega que "tengo que estar tranquilo. Me quiero quedar y renovar, pero no depende de mí. Son temas que debo hablar con mi representante. Solo quiero que se resuelva rápido esta situación".

Sabe que esto pasa "netamente por la no renovación del contrato. Es lo que se venía hablando, que si no renuevo es difícil que juegue".

Se le pregunta de frentón si lo representa Fernando Felicevich y es tajante en su respuesta. "No, trabajo con Oller Group. Son unos argentinos que tienen jugadores como Jordhy Thompson, Eduardo Villanueva y vendieron a Iván Morales. Se han portado muy bien conmigo. ¿Si eso es un problema? No sabría contestar eso. Me preocupo de entrenar solamente".

De todas formas insiste en que "mi intención es renovar. Me quiero quedar acá lo que más pueda. Me gusta la ciudad y como me tratan mis compañeros. Quiero jugar y sumar minutos. La competencia es linda. Esto me ayudará a crecer".

Aclara que el asunto ni siquiera está en sus manos. "Es un tema que netamente sabe mi representante y mi papá (Sebastián Roco, ex seleccionado nacional). Yo me preocupo de entrenar y jugar. Lo extra futbolístico no me incumbe. ¿Mi papá? Me conversa y ayuda en todo. A veces el jugador joven carga con una mochila más grande de la que debería y él es mi mano derecha. A él le pasó algo similar en su carrera y me está aconsejando".

Finalmente habló de lo que fue su exclusión del Sudamericano Sub 20. "No es algo que dependa de mí. Siempre di lo mejor en cada partido y entrenamiento, llegando antes y yéndome de los últimos. Si no me llevó el profe, será por algo que vio él. No me faltó nada por entregar, siempre di todo. No quiero pensar que es por algo extra futbolístico", cerró.