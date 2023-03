El ex entrenador de Colo Colo entregó en charla con nuestro sitio valiosos consejos de cara al Superclásico de este domingo en el Monumental. “No hay una receta, porque los clásicos a veces no se juegan, simplemente se ganan”, afirmó.

Hugo Tocalli a RedGol desde Argentina: “En los clásicos entregar el 100% no alcanza y hay que dar el 150%”

Faltan apenas unas horas para el Superclásico 193 entre Colo Colo y Universidad de Chile. Los albos recibirán a la U este domingo 12 de marzo en el Estadio Monumental, en lo que promete ser el partido que se robe todos los focos de esta fecha 8 del Campeonato Nacional 2023.

Uno que se supo armar una buena historia por parte del Cacique en esta clase de duelos fue Hugo Tocalli, quien en el año que alcanzó a estar en el Monumental ganó los dos Superclásicos en que enfrentó a los azules, precisamente, en el recinto de Pedrero ambos.

En charla con RedGol el ex entrenador de los albos recordó lo que fueron estos partidos y entregó las claves de cómo se ganan los clásicos, afirmando que “gracias a Dios me fue bien en estos partidos con Colo Colo. Gané los dos que dirigí y el segundo fue mi último partido en el club en el 2010”.

“¿Cómo se ganan? Colo Colo los juega como si fuesen el úlitmo partido, con un temperamento que ayuda mucho. La U es un equipo fuerte, pero no ha podido ganar en los clásicos. No hay una receta, porque los clásicos a veces no se juegan, simplemente se ganan. Hay que entregar todo y dar todo. Esperemos que tanto Colo Colo como la U lo hagan, para que termine siendo un partido especial”, agregó.

En ese sentido, el campeón del Clausura 2009 con los albos sostuvo que “a veces entregando el 100% no alcanza y hay que dar el 150%. Así es la forma de jugar los clásicos, con un temperamento muy grande, como si fuese una final. De esa forma hay que jugar estos partidos”.

¿Y su palpito? Don Toca la tiene clarísima al concluir que “a Mauricio Pellegrino le tengo un aprecio especial, porque lo dirigí cuando era un chico, pero siempre voy a desear que gane Colo Colo”.

El Superclásico 193 está programado para este domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental y tú podrás seguir todas las alternativas en RedGol, así como en nuestras redes sociales y app.