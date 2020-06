Tocalli abre su corazón y explica por qué renunció a Colo Colo: “Me di cuenta de que no convencí a la hinchada”

Hugo Tocalli a pesar de tener un buen rendimiento: ganó el Torneo de Clausura 2009, clasificó a la Copa Libertadores 2010, en la que quedó eliminado en primera fase, y marchaba puntero del Apertura 2010, pero, a pesar de ello, la hinchada lo resistió y se vio obligado a presentar su renuncia al club.

En ese contexto, el entrenador argentino conversó con DaleAlbo sobre su salida y reveló algunas historias desconocidas de su paso por el Estadio Monumental. "Sin duda cuando me tocó ir a trabajar con los juveniles mucha gente de Colo Colo me preguntó por qué me había ido. Hay que ser consciente de las cosas y feliz con tu trabajo. Sé que en un comienzo las cosas no salieron bien. La gente no estaba conforme. Pudimos dar vuelta esa situación, clasificar a playoffs, salir campeón y jugar la Copa Libertadores", dijo.

"Entonces fui pensando y digo 'no se puede remontar', si después de haber ganado un campeonato, en la Copa si bien nos fuimos en la primera fase, hemos hecho buenos partidos. El equipo va primero, trajimos a Charles Aránguiz, Ezequiel Miralles, Esteban Paredes. Debutó Sebastián Toro, César Pinares. Si pasaron todas estas cosas y no pude convencer a la gente, sin duda, es el momento que me tenía que ir", confesó al escuchar los gritos de la hinchada diciendo: ‘Tocalli ya se va’.

Hugo Tocalli dirigió al Cacique durante los años 2009 y 2010. En ese periodo se consagró campeón del Clausura, clasificó a la Libertadores y dirigió a jugadores como Charles Aránguiz o Esteban Paredes.

Pero eso no es todo, porque confidenció el hostigamiento que debió soportar: “Una vez tuve un auto que me siguió del micro del Monumental a la concentración. Ese auto con esa bandera de ‘Tocalli ya se va’, me siguió hasta el hotel, cuando me bajé, el auto disparó y se fue. El fútbol da esas cosas, pero soy un agradecido de Colo Colo y del fútbol chileno, donde he aprendido muchísimo".

Tras todas esas situaciones tomó la decisión de renunciar, situación que ocurrió mucho antes del partido ante Universidad de Chile, el que ganó por la cuenta mínima en el Monumental.

"Los jugadores vinieron a hablar conmigo, les expliqué lo mismo. Dirigí el clásico, teníamos un equipo muy bueno, que aparte de jugar bien, era goleador, de hombres, fuerte. Ganamos el clásico, quedamos primeros, me fui, había renunciado antes de ganar el clásico. Saludé a todos y me fui. Me di cuenta de que no había convencido a la hinchada de Colo Colo", comentó.

"No tengo ningún rencor, soy un agradecido de la gente de Colo Colo, lo llevo mucho en el corazón. Mas allá de todo eso, que pasa en el fútbol, tengo un respeto muy grande por la gente. Cuando termina el partido, vino la hinchada, pidió hablar conmigo y me entregó la bandera que había recorrido toda la Copa que había jugado Colo Colo, también eso es un agradecimiento que tengo que hacer a la hinchada", sentenció.