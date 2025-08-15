La potente decisión que toma el DT de Peñarol con Brayan Cortés: “Se espera que…”

Uno de los jugadores chilenos que está compitiendo en la Copa Libertadores es Brayan Cortés, quien tras su comentada salida de Colo Colo fichó por Peñarol, que está en octavos de final del certamen continental.

El arquero chileno jugó en la ida entre uruguayos y argentinos, la cual ganó el cuadro carbonero por 1-0 en Montevideo.

Peñarol vuelve a salir a la cancha este viernes, porque se mide ante Boston River por el torneo uruguayo, sin embargo, la prioridad total la tiene la revancha con la Academia.

Brayan Cortés va a la banca en Peñarol

El experimentado entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, no quiere dejar nada al azar y es por ello que este viernes jugará un equipo completamente alternativo.

Según dio a conocer Ovación, el Manya saldrá al terreno de juego ante Boston River con un un once lleno de suplentes, entre los que no está Brayan Cortés, quien será reservado para la Libertadores.

“Se espera que el Carbonero ponga un equipo casi totalmente alternativo priorizando la dosificación de las cargas físicas de quienes jugaron hace dos días en el estadio Campeón del Siglo”, explicó el citado medio.

De esta forma, el once de Peñarol de este viernes es con Martín Campaña; Damián Suárez, Javier Méndez, Juan Rodríguez, Lucas Hernández; Ignacio Sosa, Eric Remedi/Jesús Trindade; Leandro Umpiérrez, David Terans, Diego García/Stiven Muhlethaler; Matías Arezo.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Racing Club y Peñarol por la Copa Libertadores de América?

El partido de vuelta entre Racing Club y Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores de América se jugará este martes 19 de agosto, a partir de las 20:30 horas de Chile en Avellaneda.