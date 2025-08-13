David Terans aprovechó una mala salida del portero chileno Gabriel Arias y Peñarol le sacó ventaja a Racing Club, que tuvo a Santiago Solari como titular. El hermano del Pibe jugó 82 minutos y fue sustituido por Elías Torres, una de las nuevas incorporaciones de la Academia.

Pero nada de eso fue suficiente para vulnerar a Brayan Cortés, que suma dos vallas invictas en igual número de partidos en la custodia del Manya. De hecho, el Indio recibió una ovación por la seguridad que proyectó en el estadio Campeón del Siglo ante el actual campeón de la Copa Sudamericana.

“Con un empate era un partido que… no se jugó nada. Soy sincero, mira que jugué Federal A, Regional Amateur y no recuerdo un partido así”, dijo Santiago Solari, quien tiene vasta experiencia en el ascenso trasandino. y no olvida ese bagaje a sus 27 años.

Santiago Solari festeja ante Colo Colo en el Cilindro de Avellaneda. (Fotobaires/Photosport).

Le pareció raro, eso sí, encontrar un duelo de ese nivel en el concierto internacional. En teoría, tanto la Acadé como Peñarol están entre los 16 mejores clubes del continente. “Pero bueno, son cosas de la Libertadores”, aseguró el ex atacante de Defensa y Justicia, que también festejó ante Cortés en la pretemporada racinguista.

“Sabemos que nos quedan 90 minutos en casa, iremos con nuestra gente al frente para buscar la vuelta”, expuso el “28” del equipo que adiestra Gustavo Costas, que se salvó de perder a su gran estrella: el árbitro brasileño Raphael Claus anuló mediante el VAR una tarjeta roja directa a Adrián Maravilla Martínez.

Santiago Solari queda defraudado tras la derrota de Racing ante Peñarol

Todo el equipo de Racing quedó descontento con la forma de juego de Peñarol, incluido Santiago Solari. Es necesario decir que el césped del estadio no permitía un juego fluido a ras de piso. Por ende, en el equipo argentino imaginaban un trámite similar.

Pero no lo dimensionaron correctamente. “No sé qué habrán visto de afuera, pero en el momento me lo imaginaba y decía ‘uh, lo que es este partido”, le dijo Santiago Solari a ESPN luego de ese 1-0 donde hubo muchos choques, trancadas y balones volando por los aires. Al menos dos de ellos, Cortés los cazó con total seguridad.

Brayan Cortés tuvo otro partido donde dejó cerrado su arco en Peñarol. (Ernesto Ryan/Getty Images).

“Sabíamos que nos íbamos a encontrar con algo así. Pero no tan así”, finalizó Santi Solari, quien espera poder remontar la llave para meter a Racing Club entre los ocho mejores clubes de América. El tiempo dirá si lo logran…

