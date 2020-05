¡Sorpresa! Hugo Tocalli escoge a su jugador favorito de la “generación dorada”: No es Vidal, Alexis ni Aránguiz

El argentino Hugo Tocalli, ex entrenador de Colo Colo, en medio de la pandemia que afecta a todo el mundo, se dio el tiempo para hablar sobre la selección chilena y confesó cuál era su jugador favorito, sorprendiendo que no sea: Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Charles Aránguiz o Gary Medel.

“A mí me gustó mucho Marcelo Díaz. Me parece que era el termómetro del equipo cuando atacaban y cuando defendían. Yo creo que ha habido muchos valores interesantes, muy importantes para la selección”, señaló en conversación con radio ADN.

Pero eso no es todo, porque cuestionó que el ex volante de Universidad de Chile no tenga una oportunidad en la Roja. “Yo no sé lo que pasa ahí. Vaya a saber qué pasa allá adentro, porqué y qué pretende el técnico. Eso será una cosa diferente a la que realmente puede estar pasando. Yo digo que esto me tocó vivirlo en Colo Colo, donde tuve la difícil situación de resolver: poner a Sanhueza o Kalule Meléndez. Y me convenció Kalule, que para mí era el termómetro. El jugador que se puede jugar con cualquier sistema como también lo tuve con Mascherano con los juveniles de Argentina”, comentó.

Al ser consultada su opinión sobre Reinaldo Rueda, actual técnico de Chile, mencionó que “yo creo mucho en Reinaldo. Primero es un caballero, una persona extraordinaria. Segundo, un gran técnico. Hay momentos que se dan y otros que no se dan, eso pasó también en Argentina con técnicos que no les ha ido bien, que venían de ganar todo en todos lados. Así que hay que tener la paciencia de elegir bien e ir trabajando para el futuro”.

Finalmente, tuvo palabras sobre el futuro del Rey Arturo y el Príncipe Aránguiz. “Si yo me pudiese quedar en el Barcelona, me quedo, pero no solamente por el dinero, me quedo por el juego, me quedo porque para jugar siempre va a tener que estar entre los mejores y eso lo hace seguir creciendo al jugador. También, me enteré que Charles renovó con su equipo en Alemania y eso está bueno para que siga jugando allá, que siga creciendo que siga fortaleciéndose. Yo creo que la selección de Chile sigue teniendo esos buenos valores”, sentenció.