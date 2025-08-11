Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores 2025

Peñarol vs. Racing Club: Cuándo, a qué hora es y dónde ver a Brayan Cortés por Copa Libertadores

El chileno jugará su segundo partido en el cuadro charrúa y esta es la transmisión confirmada.

Por Franccesca Arnechino

Cortés partió con el pie derecho en Peñarol y jugará su segundo partido con el plantel charrúa.
© @oficialcap vía InstagramCortés partió con el pie derecho en Peñarol y jugará su segundo partido con el plantel charrúa.

Brayan Cortés es el nuevo refuerzo de Peñarol y hace algunos días debutó con el pie derecho en el clásico charrúa contra Nacional, con un triunfo por 3-0, donde el chileno brilló demostrando su capacidad en la portería.

Tras este encuentro, los Carboneros vuelven al ámbito internacional y deberán enfrentar a Racing Club de Avellaneda por los octavos de final de Copa Libertadores 2025, duelo en que se verá las caras con su excompañero en La Roja, Gabriel Arias.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Racing Club? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Racing Club juegan este martes 12 de agosto, desde las 20:30 hora chilena, en el estadio Campeón del Siglo, por los octavos de final en Copa Libertadores 2025.

El partido entre Aurinegros y los de Avellaneda,será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Cortés bajó el sueldo a 30 millones y esto gana Gabriel Arias en Racing

ver también

Cortés bajó el sueldo a 30 millones y esto gana Gabriel Arias en Racing

Tabla de posiciones torneo Copa Libertadores 2025

Publicidad
Lee también
Apuntan a Carabineros tras nuevos videos de tragedia en el Monumental
Colo Colo

Apuntan a Carabineros tras nuevos videos de tragedia en el Monumental

El cálculo que tiene a Almirón con un pie afuera de Colo Colo
Colo Colo

El cálculo que tiene a Almirón con un pie afuera de Colo Colo

Imposible competir: Flamengo va por el fichaje de un goleador europeo
Internacional

Imposible competir: Flamengo va por el fichaje de un goleador europeo

¿A qué hora pelea Christopher 'Tanke' Ewert vs. Yuri Panferov?
Redsport

¿A qué hora pelea Christopher 'Tanke' Ewert vs. Yuri Panferov?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo