Brayan Cortés es el nuevo refuerzo de Peñarol y hace algunos días debutó con el pie derecho en el clásico charrúa contra Nacional, con un triunfo por 3-0, donde el chileno brilló demostrando su capacidad en la portería.

Tras este encuentro, los Carboneros vuelven al ámbito internacional y deberán enfrentar a Racing Club de Avellaneda por los octavos de final de Copa Libertadores 2025, duelo en que se verá las caras con su excompañero en La Roja, Gabriel Arias.

¿Cuándo juega Peñarol vs. Racing Club? Horario y dónde ver EN VIVO

Peñarol vs. Racing Club juegan este martes 12 de agosto, desde las 20:30 h ora chilena , en el estadio Campeón del Siglo, por los octavos de final en Copa Libertadores 2025.

El partido entre Aurinegros y los de Avellaneda, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

