La legión chilena se tomó la Primera División de Argentina con numeroso contingente nacional en los clubes de la Liga Profesional, varios de ellos figuras considerando que además, varios partieron.

Gabriel Arias (Racing), César Pérez (Defensa y Justicia), Paulo Díaz y Gonzalo Tapia (River Plate), Carlos Palacios y Williams Alarcón (Boca Juniors), Bastián Yáñez (Godoy Cruz), Matías Catalán y Ulises Ortegoza (Talleres), Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral (Independiente), Iván Morales (Sarmiento), Maximiliano Rodríguez (Platense) y Claudio Baeza en Vélez Sarsfield buscan la gloria al otro lado de la cordillera.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el ex entrenador argentino de La Roja Juvenil y Colo Colo, Hugo Tocalli, analizó el presente de los chilenos al otro lado de la cordillera.

“Me pone contento, no es que me sorprenda. Me pone contento lo de Echeverría, ahora Galdames, que son jugadores que conocí muy bien en la selección sub 20, que tuvimos la mala suerte de no clasificar, pero lo importante es esto: que lleguen”, dijo el DT.

Tocalli puntualiza los casos de Palacios, Cabral y Tapia

Agrega que “me sorprendió lo de Palacios, una sorpresa linda, porque uno desea que vengan a jugar al fútbol argentino los buenos jugadores. Yo creo que están en un buen momento para, en un futuro no muy lejano, tener un buen recambio para la selección chilena”.

Gonzalo Tapia es uno de los que llega a al Fútbol Argentino como refuerzo de River Plate.

Respecto a las críticas de Ricardo Bocchini a Cabral, Tocalli manifestó que “son cosas que uno como técnico no le hace caso. El DT está con el jugador todos los días, y si lo ponen en esa posición es por algo. Lo importante es que Cabral es un buen jugador. Palacios también, y lo bueno para Chile es que estén jugando en Argentina”.

“¿Sabes lo que me pone contento de Palacios? No lo había visto en Chile jugar en esa posición casi como enganche, y jugar muy bien como lo hizo el otro día. Yo lo vi siempre más como delantero o extremo, por la punta, y el otro día lo tiraron un poquito más atrás, y ha jugado muy bien. Eso es muy lindo para un jugador que viene a Boca y se acostumbra y cumple, le viene muy bien”.

Por último, Tocalli sentencia que “a Gonzalo Tapia todos los conocemos, hay que esperarlo, tendrá la oportunidad en River Plate, no nos apuremos en eso”.

