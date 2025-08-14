Universidad de Chile se quedó con la victoria ante Independiente por la Copa Sudamericana, con la solitaria anotación de Lucas Assadi en el minuto 35′ del primer tiempo.

Los azules se hicieron respetar en Ñuñoa ante el Rojo de Avellaneda, y toma una importante ventaja de cara a la revancha del próximo miércoles 20 de agosto al otro lado de la cordillera.

El 10 azul fue, sin duda, una de las grandes figuras al marcar el tanto de la victoria mediante un tiro de media distancia.

Le hacen un queque a Lucas Assadi por su buen momento en la U

Lucas Assadi vive un gran momento y su gol fue relatado con mucha emoción en nuestro país, tanto en televisión como en la radio y en los medios online. Pese a que otro medio internacional lo llamó “El Renacido”.

Pese a eso, al interior de Universidad de Chile disfrutan y comparten el buen momento del volante creativo. Al punto que uno de sus compañeros le hizo un queque.

En conversación con el canal de YouTube de la U, Fabián Hormazábal relató como se gestó la jugada que terminó en gol. “Me acuerdo que la abren ahí, engancho, trato de buscar una opción, eludo a otro y veo a Lucas ahí afuera del área“, dijo a El Córner.

“Lucas está en su prime, así que de ahí se definió de buena manera y pudimos conseguir el gol”, complementó Hormazábal sobre el buen momento del 10.

El buen momento de Lucas Assadi es aprovechado en Universidad de Chile. Foto: Marcelo Hernandez/Getty Images.

En ese sentido, también valora el crecimiento de sus compañeros en la temporada. “Damos pasos hacia adelante como plantel y también individualmente… somos un equipo en permanente construcción”, agregó.

Finalmente, comentó que espera aportar desde su vereda al buen momento azul. “Así se hacen los grandes de equipo y espero poder seguir avanzando más, tanto en lo grupal como en lo individual”.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras la ida ante Independiente, los azules ya piensan en la Liga de Primera donde vuelven a ver a uno que pudo ser su refuerzo. Universidad de Chile enfrenta a Audax Italiano este domingo 17 de agosto, a las 12:30 hrs, en el Estadio Nacional.

