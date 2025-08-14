El triundo de Universidad de Chile ante Independiente dio que hablar a los dos lados de la Cordillera de los Andes. Claro que un relato de Sebastián Vignolo generó algunos cuestionamientos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 1-0 sobre el Rojo gracias a un gol de Lucas Assadi. De esta manera, el Romántico Viajero irá con ventaja a la revancha en Argentina, la cual se jugará el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas.

El relato de Sebastián Vignolo

Si bien en Chile el partido entre Universidad de Chile e Independiente fue transmitido por DirecTV, con los relatos de Mauricio Triviño y comentarios de Pablo Flamm, en Argentina el encuentro fue llevado a la pantalla por ESPN, con los relatos de Sebastián Vignolo y comentarios de Gustavo López.

Como las transmisiones fueron apuntadas solo a un público local, muchas veces estas tienen algunas particularidades, como inclinar un poco el apoyo al equipo del mismo país. Quizás por esto es que cuando Lucas Assadi anotó para el Romántico Viajero, en ESPN no se alegraron mucho por el tanto.

Al momento del gol de Assadi, Vignolo gritó el gol como con pocas ganas. Esto fue notado por los chilenos que igual se las arreglaron para ver el partido por ESPN Argentina, lo que causó molestia y su relato rápidamente fue viralizado en redes sociales.

“Muchos rebotes”, indicó el comentarista Gustavo López, casi queriendo bajarle el perfil al gol azul. De todos modos, tuvo flores para la figura de Universidad de Chile. “Una joyita Assadi”, complementó el argentino de ESPN.

El duelo de vuelta entre Universidad de Chile e Independiente promete ser un partidazo, el cual tendrá lugar en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. Los Azules irán con ventaja a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.