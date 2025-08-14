Una linda práctica que se hace cada vez que un equipo chileno derrota a un argentino es ver cómo reaccionan al resultado en el otro lado de la Cordillera. Y obviamente el triunfo de Universidad de Chile a Independientepor Copa Sudamericana iba a traer cola.

Es que hay periodistas argentinos que les gusta llamar la atención como si de tomar agua se trata. Una prueba de aquello la tenemos en ESPN, donde el reportero Damián Iribarren, que sigue la actualidad del “Rojo” estalló por la caída en Ñuñoa.

ver también “Dejó sin ropa a Independiente”: La reacción de la prensa argentina al triunfo de U. de Chile

Periodista argentino en ácidos por triunfo de la U a Independiente

En medio de su reporte del día después de la derrota en el Estadio Nacional, este periodista conocido en su país como “El Talibán” empezó su show que constó de mirar en menos al equipo chileno y criticar al Rojo por no conseguir la victoria en Santiago.

El reportero bajó hasta la boca del túnel en el Estadio Libertadores de América, donde están los trofeos que ganó Independiente en el siglo pasado. Desde allí le señalaba al técnico Julio Vaccari que “¡esto es Independiente! La historia de Bochini, del Rey de Copas”, y gritaba “¿en qué momento se bajó la vara aquí?“.

Pero Iribarren no quedó allí. Con cierto toque de xenofobia, expresó “¿en qué momento se piensa que Felipe Loyola no puede salir del equipo?” para después lanzar la peor de sus frases: “Independiente, no podés perder en Chile“, lo que inmediato generó reacción en el panel de ESPN F90.

Publicidad

Publicidad

“Yo no puedo creer en qué momento le bajaron la vara (al club). ¿En qué momento le hicieron creer al hincha que si pierde en Chile no pasa nada?”, finalizó este showman del periodismo trasandino.

¿Cuándo es la revancha por Copa Sudamericana?

Con ventaja mínima para los azules, el duelo de vuelta por octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile se disputará el próximo miércoles 20 de agosto, a contar de las 20:30 horas en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda.