U. de Chile cumplió y venció a Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En el Nacional, los azules aprovecharon su mejor momento en el primer tiempo para que Lucas Assadi marcara la única anotación del partido. El Rojo intentó y mucho en el segundo, pero sin premio.

A los 36′, el joven talento del Bulla recibió un pase desde la derecha de Fabián Hormazábal -otra figura del encuentro- y sorprendió con una pelota al palo derecho del portero Rodrigo Rey para el 1-0. El marcador no se movió más. A los 74′, Matías Abaldo fue expulsado.

El triunfo deja a la U con grandes ilusiones para definir la llave en el Cilindro de Avellaneda (miércoles 20 de agosto). En Argentina, la prensa se rindió ante el planteamiento de Gustavo Álvarez para dominar el encuentro, aunque destacan que la clasificación sigue abierta.

“Independiente no arranca: perdió con U. de Chile y define la serie en su cancha“, tituló Diario Olé. “La U se encargó de desnudar las falencias del Rojo cuando agarró la pelota y, por momentos, lo dejó sin ropa y lo forzó a cometer varios errores, incluso en salida. En el segundo tiempo cambió un poco el mapa, cuando entró Ávalos, pero apenas un espejismo, más allá de que Cabral y Abaldo tuvieron dos claras”, agregó.

La reacción de la prensa argentina al triunfo de U. de Chile sobre Independiente

“Para la revancha en Avellaneda habrá que seleccionar mejor los naipes o usarlos sobre otro paño. Anoche se vieron dos focos de duda. Los jugadores no estaban convencidos del planteo o los rendimientos personales, que el DT no pudo modificar”, sumó Diario Olé.

Por su lado, TyC Sports escribió: “Independiente sufrió un traspié copero en su visita a U. de Chile. El conjunto de Julio Vaccari, que ya lleva seis encuentros sin ganar, mereció mejor suerte con varias fracciones del juego favorables, pero los locales golpearon a fondo en su mejor momento con el gol de Lucas Assadi y sellaron el 1-0“.

“Independiente no hizo pie en Santiago: Universidad de Chile le ganó por la mínima y le expulsaron a Abaldo“, titularon en Clarín.

“De estar para empatarlo a tener que aguantarlo. Así de cambiante fue la noche de Independiente en el Nacional. Cuando el Rojoestaba dominando y merodeando la igualdad, una evitable roja de Matías Abaldo lo hizo sostener hasta el final la derrota por la mínima diferencia ante U. de Chile”, escribieron.

“El 1 a 0 que cosechó del otro lado de la cordillera mantiene la llave de octavos abierta, pero lo obliga a ganar por más de un gol el miércoles que viene en Avellaneda para pasar directo a los cuartos de la Copa Sudamericana”, agregaron.