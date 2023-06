Tras semanas de especulación, Lionel Messi finalmente decidió su futuro. El astro argentino dejó tirados a los hinchas culés al anunciar que no volverá a Barcelona y que en cambio, irá rumbo a la MLS para convertirse en jugador del Inter de Miami. Pero eso no le bastó, ya que este martes volvió a romper la ilusión de miles de seguidores, esta vez de la Selección Argentina.

En conversación con el medio deportivo chino Titan Sports, aseguró que no le interesa participar en una próxima Copa del Mundo junto a su país. Y que el pasado Mundial de Qatar 2022 fue el último baile para él.

“Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo como se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial”, dijo convencido el ex Paris Saint Germain.

Sin dar más motivos, el 7 veces ganador del Balón de Oro cambió de tema y siguió con la entrevista. Sin embargo, los hinchas ya presienten que tiene que ver con su avanzada edad y la sensación de haberlo ganado todo, incluida la tan anhelada y escurridiza copa dorada que por fin logró alzar el año pasado.

Ya habiéndose coronado campeón, el capitán de la albiceleste sigue jugando los partidos internacionales. Y presuntamente seguirá apoyando a sus compañeros en la siempre tan dura clasificación sudamericana. Sin embargo, el histórico “10” dejó claro que no estará presente en el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Por lo pronto, Messi continúa trabajando junto al equipo de Scaloni en China. Donde se preparan para el comienzo de las eliminatorias con dos amistosos internacionales, el primero de ellos frente a Australia en Pekín, el próximo jueves, y el segundo ante la Selección de Indonesia en Yakarta, el día lunes 19 de junio.