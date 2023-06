Lionel Messi confirma: "No vuelvo al Barcelona, tomé la decisión de ir al Inter de Miami"

Es definitivo: Lionel Messi será nuevo jugador del Inter de Miami. El mismo futbolista argentino confirmó que no regresa al Barcelona y tras terminar contrato con el Paris Saint-Germain deja Francia para vivir en Estados Unidos, como flamante refuerzo en la Major League Soccer. También queda en el olvido la opción del Al-Hilal de Arabia Saudita.

En entrevista conjunta entre los medios catalanes Sport y Mundo Deportivo, Messi confirmó desde París que “no vuelvo al Barça. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino”.

Según explicó el 10, la idea del corazón era volver al Barcelona, pero ya decidido que no iba a regresar a los culés, descartó otras ofertas de clubes europeos.

“Tuve ofertas de otros equipos europeos, pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona. Si no salía lo del Barcelona era salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado”, expuso.

Agrega que “vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día, pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”.

Respecto a la opción que tenía de Al-Hilal, Lionel Messi sentencia que “eso es una de las otras cosas que se dijeron, que me iba con Busi y con Jordi a Arabia, que ya lo teníamos todo arreglado. No, cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos y de qué iban a hacer, pero nunca en ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mí y no sé qué van a hacer ellos”.