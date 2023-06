Bruno Barticciotto tuvo un debut soñado con la camiseta de la selección chilena, anotando un doblete en la goleada de la Roja sobre República Dominicana en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El hijo de Marcelo Pablo no se puso nervioso al disparar desde el punto penal para anotar su primer tanto y definió como los grandes dentro del área en el segundo para terminar de dar forma a un doblete que sin duda recordará para siempre.

Uno que vivió el partido de forma especial fue su padre, quien dijo presente en el Sausalito como un hincha más para apoyar a su retoño y sufrir de los nervios al verlo en el recinto viñamarino con la camiseta del equipo de todos.

En chara con ESPN Chile tras el duelo el campeón de América con los albos declaró que “estoy un poco más tranquilo ahora. Se sufre mucho afuera, pero feliz por él, por Bruno, por la selección, por el equipo, por la gente que lo vino a ver también y se fue contenta.

“Para Bruno recién empieza. Tiene que seguir, esto está comenzando pero bienvenido sean los triunfos, los goles y ojalá que vengan muchos más”, agregó.

En ese sentido, el ídolo de Colo Colo declaró que casi no vio el penal anotado por su hijo, señalando que “yo me fui, imagínense, me metí abajo de un techo acá en la tribuna. Sólo discutía conmigo mismo diciendo ‘no podés no ver el penal de tu hijo’, así que me convencí y volví a verlo, no quería verlo, estaba muy nervioso. Pero lo pateó bien y por suerte pudo hacer el gol”.

Por último, el periodista Francisco Sagredo le consultó a Barti si es más lindo hacer un gol en un clásico, en la selección, en Copa Libertadores; o que su hijo haga un tanto por la selección, a lo que el ídolo respondió sin dudar: “Cambio toda mi carrera por el éxito de Bruno. Toda, sin ninguna duda”.

El próximo duelo de la selección chilena será ante Bolivia este martes 20 de junio desde las 20:00 (hora chilena) en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra.