Este viernes la Roja dio un paseo futbolístico a la selección de República Dominicana. Una goleada por 5-0 que aumenta las expectativas de los hinchas de cara al inicio de las eliminatorias. Y es que el encuentro dejó varias aristas positivas para el nuevo equipo de Eduardo Berizzo, la más destacable de ellas: Bruno Barticciotto.

El jugador de Palestino tuvo un debut brillante, con dos goles y dos asistencias para llevarse el protagonismo del encuentro. Pero quien le robó el show incluso a él fue su padre, que no pasó desapercibido en las gradas del estadio Sausalito mientras apoyaba con todo a su retoño.

En conversación con Cooperativa al final del encuentro, Marcelo Barticciotto, ex atacante de Colo Colo y actual comentarista de la misma radio, confesó sus sensaciones en medio del partido, principalmente al momento del penal que lepuso los pelos de punta.

“No lo quería ni ver el penal, me vine para el túnel y después yo mismo me dije, como no vas a ver el penal de tu hijo, me volví con muchos nervios pero lo vi, lo pateó bien”, comenzó el ídolo de los Albos.

La gran actuación de Barticciotto con la Roja

La emoción de padre invadió a Barti, que vivió entre lagrimas el debut de su hijo con la selección chilena. Pero además, fue consciente de lo que significa representar a la escuadra nacional y de lo que debe ofrecer Bruno para mantenerse en la oncena titular de Berizzo.

“Esta empezando, tiene que remar, y aprender todos los días de los monstros que tiene al lado. Lo mínimo que tiene que hacer es dejarlo todo en la cancha”, comentó a ADN Deportes.

Por último, fue enfático en destacar lo mucho que ha luchado Bruno para estar en la selección, un camino que dio frutos y que hoy lo pone como protagonista de un recambio para Chile.

“Feliz por él, sé lo que sacrificó para estar acá. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Ojalá sea el inicio para un montón de cosas buenas”, manifestó.

Los rumores de Barti Jr en Colo Colo crecen cada día, y seguramente su gran actuación con los colores de la Roja aumenten más la ilusión de los hinchas del Cacique, pero cuidado, también su precio.