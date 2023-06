El mercado de pases del fútbol chileno todavía no registra movimientos demasiado importantes. Sin embargo, la situación de dos delanteros involucra directa o indirectamente a Universidad Católica: Clemente Montes y Bruno Barticciotto.

Montes es un jugador de los Cruzados, con contrato vigente. A comienzos de este 2023 decidió aceptar la oferta de préstamo del Celta B y partió a España a probar suerte. En Europa, solo disputó 233 minutos repartidos en 11 partidos, con 1 gol. Su actual club no ha ejercido la opción de compra, por lo que podría regresar a la UC.

“Se está definiendo esa situación en estos días. Clemente tiene las puertas siempre abiertas en Católica y esperamos que se resuelva esto esta semana, que ya termina el plazo que tenía el Celta para ejercer su opción de compra. Vamos a ver cómo se define en estos próximos días”, explicó Felipe Correa, vicepresidente de Cruzados, en declaraciones recogidas por ADN en una actividad social del club en Las Condes.

Barticciotto a Colo Colo

El caso de Bruno Barticciotto es diferente. Si bien el delantero es formado en Universidad Católica, en la precordillera no tuvo muchas oportunidades y en 2022 fue vendido a Palestino. Hoy el gran nivel de Barti junior lo han llevado a la Selección de Chile y a estar en el radar de Colo Colo.

“Viene haciendo muy buen semestre en Palestino. Creo que fue una muy buena decisión como club que él pudiera salir a jugar. Lamentablemente no todos los jugadores pueden tener las mismas opciones en un club como Católica. Nosotros tenemos porcentaje importante de sus derechos económicos y la decisión o no de venta va a pasar más bien por una oferta concreta que tenga Palestino en este minuto, que es al que le pertenece los derechos federativos”, detalló Correa, aclarando que el traspaso o no, solo depende del Tino-Tino.